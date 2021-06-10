Пенсії призначать автоматично: закон про електронні трудові книжки вступив у силу

Документ дозволяє не оформляти і не вести паперові трудові книжки

Паперові трудові книжки вийдуть з ужитку / Фото: Сьогодні

Сьогодні, 10 червня, набув чинності закон про електронні трудові книжки, який передбачає відмову від паперового варіанту документа.

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Про це повідомляє сайт Пенсійного фонду України.

"10 червня 2021 року набирає чинності Закон України від 5 лютого 2021 року № 1217-IX" Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі". Законом вводиться облік трудової діяльності в електронній формі, що дозволяє не оформляти/не вести паперові трудові книжки", – сказано в повідомленні.

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Тепер Пенсійний фонд протягом п'яти років повинен буде включити до реєстру застрахованих осіб Держреєстру загальнообов'язкового державного соцстрахування відсутні дані про трудову діяльність працівників на підставі відомостей, наданих страхувальниками.

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За наявності повної інформації в реєстрі застрахованих осіб про всі періоди трудової діяльності людини пенсія за віком буде призначена автоматично (без звернення) з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку. Також за бажанням громадянин може отримувати пенсію з більш пізнього віку.

Нагадаємо, 5 лютого Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт №3623, який передбачав впровадження в Україні електронних трудових книжок. 265 народних депутатів підтримали цей документ.

Також нагадаємо, що з 1 липня має відбутися чергова індексація пенсій:

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