Пенсии назначат автоматически: закон об электронных трудовых книжках вступил в силу

Документ позволяет не оформлять и не вести бумажные трудовые книжки

Бумажные трудовые книжки выйдут из обихода / Фото: Сегодня

Сегодня, 10 июня, вступил в силу закон об электронных трудовых книжках, который предусматривает отказ от бумажного варианта документа.

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Об этом сообщает сайт Пенсионного фонда Украины.

"10 июня 2021 года вступает в силу Закон Украины от 5 февраля 2021 года № 1217-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме". Законом вводится учет трудовой деятельности в электронной форме, позволяющей не оформлять/не вести бумажные трудовые книжки", – сказано в сообщении.

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Теперь Пенсионный фонд в течение пяти лет должен будет включить в реестр застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного соцстрахования отсутствующие данные о трудовой деятельности работников на основании сведений, предоставленных страхователями.

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При наличии полной информации в реестре застрахованных лиц обо всех периодах трудовой деятельности человека пенсия по возрасту будет назначена автоматически (без обращения) со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста. Также по желанию гражданин может получать пенсию с более позднего возраста.

Напомним, 5 февраля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3623, который предполагал внедрение в Украине электронных трудовых книжек. 265 народных депутатов поддержали этот документ.

Также напомним, что с 1 июля должна состояться очередная индексация пенсий:

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