Зростання зарплат чиновників і дивна індексація пенсій – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Грошей на всіх не вистачає / Фото: Сьогодні

Кабмін вже який місяць намагається запустити реформу держуправління та підвищити престиж держслужби, працюючі пенсіонери чекають реального підвищення пенсій, а від "Нафтогазу" вимагають розблокувати рахунки 65 комунальних підприємств.

Скорочення держслужбовців

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Прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що в межах реформи держуправління граничну чисельність державних службовців центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів зменшать приблизно на 10%.

За його словами, паралельно готується законопроєкт щодо реформування системи оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад. Це унеможливить виплати надбавок посадовим особам за суб'єктивним принципом і підвищить престиж держслужби.

Нова фінансова модель на першому етапі буде введена в чотирьох відомствах:

Секретаріат Кабміну;

Мінфін;

Мінцифри;

Нацагентство з питань держслужби.

Застій на валютному ринку

Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин розповів сайту "Сьогодні", що найближчим часом активність на валютному ринку знизиться, а гривня влаштується в межах 27,05-27,15 за долар.

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За його словами, учасники ринку очікують рішення НБУ за обліковою ставкою (17 червня) та підсумків зустрічі Байден-Путін (16 червня), тому можуть взяти паузу. Втім, у нерезидентів багато накопичених гривневих позицій, тому, ймовірно, купувати ОВДП будуть у вівторок. Але чи стануть продавати валюту – буде залежати від результатів зустрічі президентів США і РФ.

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У "Бориспіль" – з вітерцем

"Укрзалізниця" запустила додаткові рейси з Києва в Міжнародний аеропорт "Бориспіль" через різке збільшення пасажиропотоку з приходом літа. Попит пасажирів на експрес з Києва в аеропорт і назад зростає. У травні заповненість цього маршруту загалом за добу становила 41%, а вже з початку червня ця цифра сягала 71%.

Тому з 11 червня цим маршрутом почав курсувати рейковий автобус Pesa. Тепер експрес курсуватиме частіше: замість 16 пар рейсів в обох напрямках щодня буде 22 пари рейсів. До того ж чотири доданих рейси з шести курсуватимуть вночі і рано вранці, що дуже зручно для пасажирів, які прибули до головних повітряних воріт країни в темний час доби і мають можливість дістатися до столиці всього за 80 грн.

Витівки "Нафтогазу"

Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан заявив, що НАК "Нафтогаз України" заблокував рахунки 65 комунальних підприємств. За його словами, кошти, сплачені громадянами за послуги з січня – заморожені, а місцеві комунальні підприємства залишилися без грошей.

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"Місцева влада виконали свої зобов'язання: під час опалювального сезону тарифи не підвищувалися, було безперебійне постачання послуг. А зараз стоїть питання, як будуть списані борги, що утворилися, заборгованості за штрафними санкціями і як "Нафтогаз" розблоковує рахунки 65 комунальних підприємств", – нарікає Слобожан.

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Індексація пенсій без підвищення

Після індексації пенсій працюючим пенсіонерам багато з них так і не побачили підвищення виплат. За інформацією Пенсійного фонду, під перерахунок потрапили 633 тис. осіб, а надбавку отримала половина – 313 тис. Це приблизно кожен п'ятий працюючий пенсіонер.

Як з'ясував сайт "Сьогодні", насправді пенсії підвищили всім, кому належав перерахунок. Просто у багатьох пенсіонерів пенсія виявилася нижчою за мінімальну через малу зарплату або нестачу трудового стажу.

Та через те, що пенсія не може бути меншою за мінімальну (зараз 1769 грн), а у тих, хто має достатній страховий стаж (жінки 30 і чоловіки 35 років), вона не може бути менше 2200 грн, то таким пенсіонерам держава доплачує з держбюджету. Тому після квітневого перерахунку могло вийти, що у працюючого пенсіонера його особиста пенсія стала більшою, а доплата – меншою.

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Наприклад, зароблена два роки тому пенсія була 1300 грн, а доплата – 197 грн, в сумі +1497 грн. За два роки мінпенсія зросла до 1769 грн (+272 грн) разом з ростом соцстандартів. Відповідно, зросла й доплата від держави – до 469 грн. Після перерахунку пенсія підвищилася до 1400 грн, а доплата знизилася до 369 грн. Загалом пенсійна виплата не змінилася. Ось такі дивні речі...

Нагадаємо, 10 червня сайт "Сьогодні" писав про автоматичні пенсії і e-лікарняні.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа