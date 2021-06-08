Свідоцтво про народження дитини дозволили отримувати на пошті

Українці тепер можуть отримати свідоцтво про народження дитини в найближчому відділенні пошти або з доставкою додому. Йдеться про документи, що були замовлені онлайн через сервіс "е-Малятко". Послуга з'явилася після приєднання "Укрпошти" до проєкту. Доставка працює не тільки для жителів міст, а й у селах, де немає філій ГРАГС або ЦНАП.

Реклама

Про це повідомила прес-служба національного поштового оператора.

Доставка свідоцтва про народження за допомогою послуги "Укрпошта Експрес" займе до двох днів в межах області та до трьох днів в межах України. Оплатити послугу можна на сайті "е-Малятко" або готівкою під час доставки.

"Формування відправлень здійснюється завдяки інтеграції API "Укрпошти" з сервісом "е-Малятко", що дозволяє оперативно приймати і обробляти відправлення", – пояснили в компанії.

Всього "е-Малятко" передбачає 10 послуг для батьків новонароджених і об'єднує 8 сервісів. Більша частина з них не вимагають отримання паперових документів.

Реклама

В тренді Долар побив антирекорд за 11 місяців: курс НБУ

Нагадаємо, також в Україні повернули "бебі-бокси". З 1 липня 2021 роки батьки будуть самі вибирати, отримати "бебі-бокс" грошима або вже готовим набором товарів для немовлят. "Пакет малюка" видаватимуть:

усиновителям;

патронатних вихователів;

прийомним батькам;

батькам-вихователям;

опікунам новонародженої дитини.

При цьому щорічно 10 тис. маленьких українців залишаються сиротами: