"Корочка" буде не потрібна. Уряд підтримав законопроєкт про пільги на проїзд

Планується, що пільги будуть видавати органи місцевого самоврядування – подробиці

В Україні уряд схвалив законопроєкт про монетизацію пільг з оплати проїзду. Тобто, замість дозволу на безкоштовний проїзд людям будуть давати грошові компенсації.

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Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

Йдеться про законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та інших пільг".

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Згідно з проєктом закону, пільги на поїзд надаватимуть органи місцевого самоврядування. Виплачувати їх будуть у формі грошової компенсації. Таким чином місцева влада зможе самостійно вирішувати кому, скільки і яким чином виплачувати компенсації.

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Відповідні зміни тепер повинна схвалити Верховна Рада.

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Також наголошується, що через ці нововведення влада хоче змінити закони "Про транспорт" та "Про автомобільний транспорт".

Нагадаємо, в Україні 2,4 млн людей мають право безкоштовного проїзду. Однак яка кількість поїздок повинна бути компенсована пільговикам – з проєкту "Порядку надання пільг з оплати проїзду окремим категоріям громадян у грошовій формі" – неясно.

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