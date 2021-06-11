Нацбанк опустив долар і серйозно обвалив євро: офіційний курс на вихідні

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 14 червня

Долар і євро продовжують йти донизу /Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 14 червня:

11.06 14.06 зміна 1 долар США 27,11 грн 27,04 грн - 0,07 1 євро 32,99 грн 32,79 грн - 0,20

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Цей курс також буде дійсним протягом вихідних днів, 12 та 13 червня.

Порівняно зі значеннями 11 червня, курс долара впав на 7 копійок після зростання на 2 копійки. "Зелений" залишився на мінімумі з 14 липня 2020 року, тобто майже за 11 місяців. За тиждень – з 7 по 14 червня – гривня зміцніла щодо американської валюти на 25 копійок.

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Курс євро продовжує йти дедалі нижче від психологічної межі. Євровалюта впала ще на 20 копійок після просідання на 3 копійки напередодні. Це стало мінімумом з початку вересня 2020 року.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора рази, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "мав" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Тим часом в українському Кабміні прогнозують, що в найближчі три роки курс долара не перевищить 30 грн:

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