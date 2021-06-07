Зеленський заборонив пластикові пакети в Україні – список обмежень

Заборона поширюється не на всі види пластикових пакетів, але все одно позначиться на житті кожного українця

З 2022 року в Україні заборонять продаж пластикових пакетів у магазинах і установах сфери обслуговування. Винятки будуть, але їх буде небагато. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30. Екологія". Цей закон Верховна Рада прийняла 1 червня.

Які пакети заборонили?

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Надлегкі пластикові пакети і легкі пластикові пакети товщиною до 50 мкм. Це, наприклад, маленькі пакети-майки, які зараз багато магазинів просто кладуть на касу і надають безкоштовно.

Винятком стануть пластикові пакети, обмежені величиною 225х345х450 ​​мм, – їх використовують для упаковки м'яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів.

Крім того, вводиться заборона на безкоштовне поширення будь-яких пластикових пакетів.

Будуть штрафи

Відповідно до закону, поширення пластикових пакетів буде каратися штрафом від 1700 до 3400 грн.

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За повторне порушення буде стягуватися штраф від 3400 до 8500 грн.

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Еколог Антон Пархоменко в ефірі телеканалу "Україна 24" відзначав, що нововведення матиме позитивний ефект, але людей потрібно стимулювати користуватися альтернативними варіантами. Крім того, він розповів, чим можна замінити звичний пластик:

"Фрукти і овочі можна складати в паперові пакети, які простіше переробляти... Для інших продуктів, які не протікають через пакети, можна використовувати одноразові сумки або більш товсті паперові пакети, багаторазові. Необов'язково розвішувати сушитися пластикові пакети, як це робилося 40 років тому", – сказав експерт.

Нагадаємо, схоже рішення прийняли в Японії. Раніше в цій країні всі пластикові пакети видавалися безкоштовно, але тепер це заборонено.