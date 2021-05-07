Міст у Молдову і "золоті" огірки – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Затяжна весна призвела до нестачі і подорожчання ранніх овочів, Укравтодор має серйозний намір домогтися, щоб з Києва до Кишинева можна було дістатися за п'ять годин, а Таїланд підніс українцям неприємний сюрприз.

Міст у Молдову

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"Дочка" Укравтодору оголосила тендер на проектування і будівництво нового моста через Дністер у Ямполі Вінницької області. З боку України до мосту прилягатиме підхід завдовжки в 1,6 км, а з боку Молдови – утричі довший. Тендер повинні провести 6 червня. Одна з його умов – завершити будівництво моста до кінця 2022 року, розрахункова вартість якого 3,4 млрд грн.

Завдяки будівництву цього мосту втілиться в життя обіцянка президента Володимира Зеленського, дана лідеру Молдови Майї Санду, що з Києва до Кишинева можна буде доїхати за п'ять годин на авто.

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"Золоті" огірки

Аналітики гуртового ринку "Шувар", де продають ранні овочі, звернули увагу, що за останні два тижні знизилися гуртові ціни на ряд улюблених українцями продуктів :

українські помідори подешевшали з 57,5 до 51,5 грн (торік – 37,5);

капуста подешевшала з 30 до 22 грн (торік – 9);

кабачки подешевшали з 46 до 18,5 грн (торік – 8);

вітчизняні огірки подешевшали з 59 до 17,5 грн, імпортні – з 54 до 22 грн, але в роздробі досі продаються за грабіжницьку ціну у 60 грн/кг.

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А от зелень навіть зростає в ціні. Український салат за останні кілька тижнів в опті піднявся з 52,5 до 70 грн (торік – 13). Редис подорожчав з 12,5 до 14 грн за пучок.

У продажу з'явилися імпортна полуниця та черешня, але навіть гуртові ціни на ці ласощі кусаються. Вартість полуниці стартує зі 135 грн/кг, черешні – від 400 грн (торік – 275).

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Зате через кілька тижнів вже можна буде купити за адекватну ціну молоду картоплю вітчизняного виробництво. За словами аналітиків, її вартість буде навіть нижчою за бульбу старого врожаю – від 5 грн/кг.

З Києва до Ужгорода – за дві години

Зі столичного аеропорту "Бориспіль" з 2 липня відновляться рейси до Ужгорода. Авіакомпанія Windrose вже відкрила продаж квитків: тікет в один бік обійдеться в 649 грн, туди/назад – від 1391. Рейси виконуватимуть тричі на тиждень – по понеділках, середах і п'ятницях. Час вильоту з Києва – 9:30, з Ужгорода – 12:20. Час у дорозі – 1:50 в бік Києва і дві години в напрямку Ужгорода.

Таїланд обкладе українців "даниною"

Влада улюбленого українцями Таїланду неприємно здивувала. З 2022 року вона має намір обкласти іноземних туристів "даниною" в 300 батів (9,6 долара), повідомляє Bangkok Post.

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Як розповів міністр туризму і спорту Піпат Ратчакітпракан, гроші підуть у туристичний фонд на випадок НП. За словами чиновника, якщо Таїланд 2022 року прийме 20,8 млн туристів, то вони внесуть до фонду 6,2 млрд батів (198,7 млн доларів). При цьому уряд поставив за мету залучити в країну цього року 3-4 млн туристів. Як то кажуть, з миру по нитці – голому сорочка.

Нагадаємо, що завдяки високому рейтингу українського паспорта і безвізу, 2019 року Королівство Таїланд 2019 року відвідали більш як 100 тисяч українців, що стало рекордом.

Також нагадаємо, 6 травня сайт "Сьогодні" повідомляв, що Верховна Рада має ухвалити закони для МВФ, а горілці загрожує нове подорожчання.