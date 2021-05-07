Як працює ПриватБанк та інші банки на другі травневі: графік

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Українські банки можуть самостійно встановлювати графік роботи під час довгих вихідних на травневі свята. Таке рішення прийняв НБУ, визначивши, що система електронних платежів (СЕП) працюватиме в режимі 23/7. Фінустанови визначили розклад роботи на так звані другі травневі свята – вихідні дні з 8 по 10 травня.

Як працюватиме ПриватБанк

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Зазвичай відділення банку приймають клієнтів в робочі будні. Тому графік на 8-10 травня такий:

8 травня – працюють тільки відділення з графіком роботи щосуботи, режим роботи скорочується на годину;

9-10 травня – відділення не працюють.

Щоб перевірити графік роботи конкретного відділення ПриватБанку, на офіційному сайті потрібно вибрати пункт "Відділення" (вгорі головної сторінки). Відділення можна знайти на карті. При кліці на потрібний відобразиться його звичайний час роботи.

Як працюватиме ПУМБ

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Графік роботи відділень під час свят змінений:

з 8 по 10 травня, суббота- четвер – вихідні дні;

з 11 травня – робота в стандартному режимі.

Також для деяких відділень встановлений індивідуальний графік роботи. Його вже скоро можна буде дізнатися на сайті ПУМБ. Для цього у верхньому меню на головній сторінці потрібно вибрати пункт "Відділення та банкомати". Знайти відділення, що вас цікавить, можна за допомогою карти або за адресою. За кліком відобразиться графік його роботи. Там же можна дізнатися завантаженість відділення.

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Як працюватиме Ощадбанк

Держбанк поки не оприлюднив будь-якого специфічного графіка на свята. Але, судячи за звичайним розкладом, переважна більшість відділень банку буде закрита на визначені Кабміном вихідні, тобто 8-10 травня.

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Перевірити час роботи найближчого відділення можна на сайті банку. Для цього потрібно знайти в бічному меню справа "Відділення та банкомати". Можна подивитися відділення на карті або вручну ввести адресу офісу банку, що вас цікавить. Для кожного відділення вказано графік роботи на тиждень.

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При цьому, згідно з рішенням НБУ, банки, які здійснюватимуть міжбанківські платежі:

8-10 травня – відображатимуть їх календарною датою першого наступного робочого (операційного) дня, тобто 11 травня 2021 року.

Нагадаємо, з 27 квітня набули чинності нові правила для банків. Посилилися вимоги до договорів про кредити, депозити та поточні рахунки – фінустанови тепер повинні повністю розкривати інформацію (в тому числі про відсотки і платежі за кредитами), не друкувати нюанси дрібним шрифтом і т.д.

А про те, що буде з депозитами українців в держбанках, якщо ПриватБанк і Ощадбанк продадуть приватникам, дізнавайтеся в сюжеті "Сьогодні":