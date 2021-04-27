Банкам заборонили дрібний шрифт у договорах: кредити та депозити оформляють за новими правилами

Вимоги Національного банку України набули чинності. Що зміниться в документах, які українці підписують в банках

Відсьогодні, 27 квітня, набули чинності нові правила для банків. Посилилися вимоги за договорами про кредити, депозити та поточні рахунки – фінустанови тепер мають повністю розкривати інформацію (зокрема про відсотки і платежі за кредитами), не друкувати нюанси дрібним шрифтом тощо. Постанову про це Нацбанк України прийняв ще в січні. Тепер же сплинув строк, що давався банкам на приведення своєї роботи у відповідність до нових правил.

Нові вимоги до договорів

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Банки зобов'язані вказувати в договорі повний опис послуги:

У договорі про депозит це конкретна дата повернення вкладу, інформація про наявність у банку права продовжити строк дії депозиту тощо.

У договорі про споживчий кредит – перелік і вартість додаткових послуг, умови, за яких можлива зміна процентної ставки або інших платежів тощо.

Текст договору має бути викладений розміром шрифту не менше 11 друкованих пунктів.

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Також банкам забороняється:

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включати у договори норми, що обмежують права споживачів подати скаргу або позов до суду;

змінювати умови договору, не поінформувавши клієнта;

вимагати оплатити послуги, ще не отримані за договором.

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Нові вимоги поширюються договори, які підписує сам клієнт.

Нагадаємо, раніше Нацбанк також зобов'язав українські банки розкрити повну інформацію про свої послуги на веб-сайтах і в рекламі. Там також потрібно вказувати повну вартість послуг, включаючи комісії третім особам, і додаткові платежі, а також можливі штрафи в разі невиконання клієнтом зобов'язань.

А про те, що буде з депозитами українців в держбанках, якщо ПриватБанк і Ощадбанк продадуть приватникам, дізнавайтеся в сюжеті "Сьогодні":

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