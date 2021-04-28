Як працюватимуть "Нова пошта" та "Укрпошта" на Великдень і травневі: графік

Національний поштовий оператор переходить в режим чергування, а приватники дозволили собі один додатковий вихідний

Поштові служби визначилися з графіком роботи під час довгих вихідних на Великдень і травневі свята. Без посилок українці точно не залишаться – у "Нової пошти" буде лише один додатковий вихідний, а "Укрпошта" вирішила використовувати режим чергування в роботі відділень.

Як буде працювати "Укрпошта"

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1, 2, 3, 9 і 10 травня надавати послуги будуть чергові відділення. З 4 по 8 травня травня відділення "Укрпошти" працюють за звичайним графіком.

1 травня чергуватимуть 83 відділення по всій Україні. Працювати вони будуть в основному за скороченим графіком, до 14:00-15:00, але деякі готові приймати клієнтів і до 19:00. У Великдень, 2 травня, робочими залишаться 20 відділень, графіки роботи різні. 3 травня буде працювати вже 165 чергових відділень, багато з яких будуть чекати клієнтів до 20:00.

9 травня надавати послуги готове 51 відділення "Укрпошти" – в основному за скороченим графіком роботи, до обіду. А 10 травня в роботу включаться 162 відділення.

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Як буде працювати "Нова пошта"

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"Нова пошта" змінює графік лише на два дні – 2 і 3 травня:

У Великдень, 2 травня, відділення та адресна доставка "Нової пошти" працювати не будуть.

3 травня відділення і доставка працюватимуть за графіком неділі. Він індивідуальний для кожного відділення, перевірити можна на сайті поштового оператора.

У всі інші дні під час травневих свят "Нова пошта" прийматиме клієнтів у звичайному режимі.

Нагадаємо, "Нова пошта" підвищила тарифи з 20 березня. Вартість відправлення всіх дрібних посилок (до 1 кг) зросла до 40-50 гривень.

А в "Укрпошті" недавно попереджали, що від її імені почали діяти шахраї. Деякі клієнти отримують листи з вимогою оплатити 2,15% митної вартості товару на міжнародне відправлення. Про те, чому не можна розкривати незрозумілі посилки, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":