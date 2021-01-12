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З Києва до Кишинева – за п'ять годин: Зеленський розповів про амбітний план

12 січня, 15:51

Сергій Мартинець , Ігор Тимофєєв

Транспортний коридор стане найкоротшим шляхом з України в Центральну і Південно-Східну Європу

На зустрічі президента Володимира Зеленського з новою молдавською колегою Майєю Санду обговорювали будівництво автодороги, по якій з Києва до Кишинева можна буде дістатися за п'ять годин.

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Про це розповів український лідер, повідомляє сайт Сьогодні.

"У нас є амбітна ідея – будівництво сучасної магістралі, яка з'єднає Київ і Кишинів. З цією метою ми обговорили будівництво прикордонного мостового переходу через річку Дністер, і це скоротить подорож між столицями наших держав до п'яти годин. Це також активізація торгівлі, спрощення транзиту, поліпшення міжлюдських контактів", – сказав Зеленський.

Також глави держав підписали Меморандум щодо розвитку транспортно-транзитного потенціалу України і Молдови. Його метою є зміцнення співпраці між двома країнами у сфері розвитку інфраструктури, створення нових робочих місць і ефективне використання транзитного потенціалу обох країн, повідомляє пресслужба Банкової.

У перспективі автомобільний транспортний коридор, який з'єднає Київ і Кишинів, стане найкоротшим шляхом з Центрального регіону України в країни Центральної і Південно-Східної Європи.

Нагадаємо, Зеленський і Санду створили президентську раду, щоб надати відносинам України і Молдови динамічний характер і створити необхідні передумови для стратегічного двостороннього співробітництва.

Відео: president.gov.ua
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Молдова Кишинів Володимир Зеленський На автодорогах в Україні можуть з'явитися цікаві інновації Майя Санду

Джерело: Сьогодні

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