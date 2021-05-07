"Велике будівництво" з'єднає Україну з Молдовою: на Дністрі з'явиться новий міст

У Вінницькій області побудують міст вартістю 3,4 млрд грн – він полегшить дорогу з України до Молдови і назад

/ Фото: Укравтодор

Дочірня компанія "Укравтодору" оголосила тендер на проектування і будівництво нового мосту через річку Дністер у Вінницькій області, який побудують в рамках президентської програми "Велике будівництво".

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Про це повідомили в прес-службі "Укравтодору".

Новий міст у Ямполі будуватимуть за моделлю "проектуй-строй", яка передбачає тільки одного переможця тендера. Саме він займатиметься розробкою проектної документації та будівництвом моста, що дозволить заощадити час і здешевити кінцеву вартість проекту загалом.

Крім того, міст буде забезпечено підходом протяжністю 1,6 км з боку України і 5 км – з боку Молдови.

"Наразі сполучення між двома європейськими країнами в регіоні забезпечується паромною переправою. Однак вона давно не відповідає вимогам часу і реальним потребам жителів держав. Будівництво мосту — стратегічний пріоритет", – стверджує керівник "Укравтодору" Олександр Кубрак.

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Також будуть оновлені 137,5 км маршруту – найпроблемніші ділянки. Завдяки цьому, вже до кінця року проїзд до кордону стане значно комфортнішим.

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Реалізація цього проекту була закладена до Транспортної стратегії України, розрахованої до 2030 року. Його розрахункова вартість становить 3,4 млрд грн.

Служба автомобільних доріг у Вінницькій області збирається провести тендер 6 червня. Одна з його умов – завершити будівництво моста до кінця 2022 року.

Нагадаємо, до Дня Незалежності України в Запоріжжі планують відкрити новий міст через Дніпро. Зводити його почали 17 років тому, але через брак грошей роботи зупинялися.

Також повідомлялося, що під час "Великого будівництва" в 2021 році "Укравтодор" планує побудувати і відремонтувати 150 мостів.