"Велике будівництво" з'єднає Україну з Молдовою: на Дністрі з'явиться новий міст

/ Фото: Укравтодор
Дочірня компанія "Укравтодору" оголосила тендер на проектування і будівництво нового мосту через річку Дністер у Вінницькій області, який побудують в рамках президентської програми "Велике будівництво".
Про це повідомили в прес-службі "Укравтодору".
Новий міст у Ямполі будуватимуть за моделлю "проектуй-строй", яка передбачає тільки одного переможця тендера. Саме він займатиметься розробкою проектної документації та будівництвом моста, що дозволить заощадити час і здешевити кінцеву вартість проекту загалом.
Крім того, міст буде забезпечено підходом протяжністю 1,6 км з боку України і 5 км – з боку Молдови.
"Наразі сполучення між двома європейськими країнами в регіоні забезпечується паромною переправою. Однак вона давно не відповідає вимогам часу і реальним потребам жителів держав. Будівництво мосту — стратегічний пріоритет", – стверджує керівник "Укравтодору" Олександр Кубрак.
Також будуть оновлені 137,5 км маршруту – найпроблемніші ділянки. Завдяки цьому, вже до кінця року проїзд до кордону стане значно комфортнішим.
Реалізація цього проекту була закладена до Транспортної стратегії України, розрахованої до 2030 року. Його розрахункова вартість становить 3,4 млрд грн.
Служба автомобільних доріг у Вінницькій області збирається провести тендер 6 червня. Одна з його умов – завершити будівництво моста до кінця 2022 року.
Нагадаємо, до Дня Незалежності України в Запоріжжі планують відкрити новий міст через Дніпро. Зводити його почали 17 років тому, але через брак грошей роботи зупинялися.
Також повідомлялося, що під час "Великого будівництва" в 2021 році "Укравтодор" планує побудувати і відремонтувати 150 мостів.