Найдовша траса та 150 мостів. Як "Укравтодор" зшиває Україну

Агентство поділилося планами на "Велике будівництво" в 2021 році

В Україні у процесі "Великого будівництва" у 2021 році відремонтують трасу М-30 Стрий – Ізварине. Вона з'єднає захід і схід країни, її протяжність – 1400 км. Крім того, "Укравтодор" планує побудувати і відремонтувати 150 мостів.

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Про це на форумі "Україна 30. Інфраструктура" розповіли голова "Укравтодору" Олександр Кубраков і директор Департаменту розвитку доріг Андрій Івко.

Дороги

За словами Кубракова, роботи на багатьох ділянках траси М-30 вели вже в 2020 році, але багато ще залишилося зробити. Зокрема, ділянки Кропивницький – Умань, Тернопіль – Стрий, Дніпро – Павлоград.

"У нас є амбіція до Дня Незалежності все це зробити, це майже 630 км. Сподіваюся, що одного дня, коли тимчасово окуповані території стануть знову українськими, ця дорога дійде від одного кордону до іншого", – сказав Кубраков.

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Він додав, що в 2021 році заплановано завершити такі роботи:

відремонтувати дорогу Київ – Кишинів;

побудувати мостовий перехід недалеко від прикордонного міста Ямпіль;

відремонтувати 250 км доріг до інших прикордонних пунктів пропуску;

побудувати трасу Р-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка в Дніпропетровській і Полтавській областях.

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І якщо в 2020 році "Укравтодор" відремонтував 4000 км доріг, то в цьому році планує впорядкувати 4500 км.

"Ми рухаємося за маршрутним принципом. Ми не вибираємо якусь пропорцію між областями. У нас інше завдання. Якщо є траса, наприклад М-03, то ми хочемо зробити її по всіх областях", – пояснив Кубраков.

Мости

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У планах "Укравтодору" на 2021 рік:

оновлення і будівництво 150 мостів;

відкриття руху вантовим мостом у Запоріжжі;

початок будівництва Кременчуцького моста;

початок будівництва Ямпільського мостового переходу через р. Дністер на кордоні з Молдовою, через який пролягатиме маршрут Київ – Кишинів.

Програма відновлення мостів, яку в квітні 2020 року оголосив президент Володимир Зеленський, є важливим складником "Великого будівництва" і має на меті за 5 років відновити зношений мостовий фонд країни.

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"Укравтодор" проінспектував 73% всіх мостів і визначив 895, що вимагають першочергового ремонту. Ще 169 мостів наближені до аварійного стану. Саме вони стали пріоритетом національної програми. За минулий рік "Укравтодор" відновив 158 мостів.

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"Головна проблема інфраструктури мостів – це вік. Понад 80% штучних споруд у країні були побудовані до 1980 року", – зазначив Івко.

Найбільшим довгобудом є запорізькі мости, будівництво яких розпочалося ще в 2004 році.

У грудні 2020 року було запущено рух по частині Балкового мосту, а все будівництво планують завершити до кінця 2022 року. Роботи виконує компанія "Онур", і, за словами Івка, вони йдуть дуже швидко. Вже прибув плавкран LK-800, який будуватиме вантовий міст безпосередньо у Запоріжжі.

Ще один масштабний проєкт – будівництво з нуля моста в Кременчуці. Івко повідомив, що підрядником стала компанія "Догуш", яка розпочинає роботу за схемою design & build.

"Це надзвичайна подія для всього регіону та агломерації промисловості Кременчука. Міст буде вантовим – це поширена світова практика, яка застосовується для мостів з прогонами понад 150 м", – підкреслив він.

За підрахунками "Укравтодору", програма додасть до 1% росту ВВП за 5 років, створить 3250 робочих місць для мостовиків і ще 15 600 – у суміжних галузях, згенерує 3,65 млрд грн щороку для вітчизняної промисловості та видобутку матеріалів для відновлення мостів. Загалом бюджет програми становить 28,7 млрд грн.

Як ми повідомляли, на форумі "Україна 30.Інфраструктура" заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що за програмою "Велике будівництво" в Києві добудують Подільсько-Воскресенський і Дарницький мости. А Кубраков анонсував початок будівництва окружної дороги в Києві.

У 2020 році "Укравтодор" за президентською програмою "Велике будівництво" побудував і відремонтував рекордну кількість доріг – 4056 км. При цьому ремонт 1 км дороги став обходитися державі дешевше на 4,5 млн грн, а якість робіт поліпшилася.

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