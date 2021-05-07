"Большая стройка" соединит Украину с Молдовой: на Днестре появится новый мост

В Винницкой области построят мост стоимостью 3,4 млрд грн – он облегчит дорогу из Украины в Молдову и обратно

/ Фото: Укравтодор

Дочерняя компания "Укравтодора" объявила тендер на проектирование и строительство нового моста через реку Днестр в Винницкой области, который построят в рамках президентской программы "Большая стройка".

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Об этом сообщили в пресс-службе "Укравтодора".

Новый мост в Ямполе будут строить по модели "проектируй-строй", которая предполагает только одного победителя тендера. Именно он будет заниматься разработкой проектной документации и строительством моста, что позволит сэкономить время и удешевить конечную стоимость всего проекта.

Кроме того, мост будет обеспечен подходом протяженностью 1,6 км со стороны Украины и 5 км – со стороны Молдовы.

"Сейчас сообщение между двумя европейскими странами в регионе обеспечивается паромной переправой. Однако она давно не соответствует требованиям времени и реальным потребностям жителей государств. Строительство моста – стратегический приоритет", – утверждает глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

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Также будут обновлены 137,5 км маршрута – самых проблемных участков. Благодаря этому уже к концу года проезд к границе станет значительно комфортнее.

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Реализация этого проекта была заложена в Транспортную стратегию Украины, рассчитанную до 2030 года. Его расчетная стоимость составляет 3,4 млрд грн.

Служба автомобильных дорог в Винницкой области собирается провести тендер 6 июня. Одно из его условий – завершить строительство моста до конца 2022 года.

Напомним, ко Дню Независимости Украины в Запорожье планируют открыть новый мост через Днепр. Возводить его начали 17 лет назад, но из-за нехватки денег работы останавливались.

Также сообщалось, что в ходе "Большой стройки" в 2021 году "Укравтодор" планирует построить и отремонтировать 150 мостов.