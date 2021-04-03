Подарунок місту на День Незалежності: у Запоріжжі відкриють новий міст

Міст через Дніпро у Запоріжжі відкриють до Дня Незалежності. Роботи тривають цілодобово і дату відкриття шляхопроводу оголосив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, який 2 квітня був на будівництві. Зводити міст почали 17 років тому і зупиняли через брак грошей.
Про це в новинах "Сьогодні" розповідає Валерія Шапоренко.
Відновили торік за програмою президента "Велике будівництво". Згідно з цією програмою, побудують і дорогу "Південний обхід". Об’їзну, що поєднає Запорізьку трасу із Південним мостом у Дніпрі. Відтак, тисячі транзитних автівок, зокрема і важкі фури, оминатимуть середмістя.
Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко розповів:
"Це дійсно масштабний проєкт, тому що Дніпро – місто-мільйонник фактично не мало обхідного шляху. Ми відновили це будівництво і хочу всіх запевнити, що буде завершено його будівництво до Дня незалежності. До 24 серпня. Славнозвісних запорізьких мостів ми теж завершуємо будівництво цього року.
Нагадаємо, у березні 2021 до Запоріжжя зі Стамбула прибув плавкран LK-800, який веде будівництво мостового переходу через Дніпро в рамках програми "Велике будівництво".
Також розповідалося, що 24 грудня 2020 у Запоріжжі президент Володимир Зеленський відкрив рух частини моста з району Бабурка на острів Хортиця через Старий Дніпро.
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