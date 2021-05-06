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Закони для МВФ і подорожчання горілки – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

6 травня, 19:00

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Верховна Рада докладе всіх зусиль, щоб Україна отримала черговий транш Фонду до осені

Поки одні представники влади роблять все, щоб Україна отримала черговий транш кредиту від Міжнародного валютного фонду, інші – вирішили наповнити держбюджет за рахунок пияків.

Подорожчання бензину

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Першого тижня травня на ринку автомобільного пального почався розбрід і хитання: бензин подорожчав, ціна дизпального змінювалися різноспрямовано, а щодо зрідженого газу навіть намітився помітний тренд на здешевлення.

Роздрібні мережі АЗС з 30 квітня по 5 травня підняли ціни на бензини і дизпальне в межах 0,2-1 грн/л:

  • На WOG бензин марки А-92 подорожчав на 50 коп./л, до 29,99 грн, бензин А-95 – на 1 грн/л, до 30,99 грн.
  • У мережі ОККО ціни на бензини зросли на 50 коп./л, до 29,99 грн і 30,49 грн відповідно.
  • Пальне в мережі Motto подорожчало на 3-12 коп./л: А-92 – до 26,38 грн, А-95 – до 27,21 грн, ДП – до 26,21 грн/л.
  • БРСМ підвищила вартість тільки бензинів – на 23 коп./л.
  • У мережі "Паралель" ціна бензинів зросла на 30-50 коп./л.
  • На заправках BVS, Marshal і "Укргазвидобування" ціни на пальне підвищилися на 5-50 коп./л.

Закони для МВФ

Лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада до 1 червня має ухвалити всі закони, необхідні для продовження співпраці України з МВФ і можливого отримання траншу до осені 2021 року. Це законопроєкти про:

  • кримінальне покарання чиновників за брехню в деклараціях;
  • внесення змін до закону про Національне антикорупційне бюро;
  • внесення змін до закону про Нацбанк для зміцнення його незалежності.

Горілка подорожчає

Міністерство розвитку економіки оприлюднило проєкт постанови, згідно з якою мінімальні ціни на окремі види алкогольних напоїв хочуть підвищити знову. До списку увійшли горілка та інші міцні напої, а також вермути, ароматизовані вина і сидр. Ціни на натуральні виноградні вина, ігристі вина і газовані винні напої поки не чіпатимуть. А поки пропонується підвищити мінімальні роздрібні ціни на:

  • горілку і лікеро-горілчані вироби – на 6,2%;
  • віскі, ром і джин – на 5,9%;
  • коньяк (бренді) – на 5,5%;
  • зброджені напої з вмістом спирту не більше 8,5% сидр і перрі, вермути, вина з додаванням рослинних або ароматичних екстрактів – на 8,2-34,2%.
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Після підвищення мінімальна оптова ціна 1 літр 100-градусного віскі, рому і джину становитиме 721 грн (роздрібна – 948 грн), коньяку 3 зірки – 516 грн (677 грн), коньяку 4 зірки – 560 грн (735 грн), коньяку 5 зірок – 608 грн (799 грн).

В тренді
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"Північний потік – 2" – зло

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що газопровід "Північний потік – 2" просуває інтереси Росії, підриває інтереси Європи і суперечить тим принципам, які ЄС встановив щодо енергетичної безпеки – не бути залежними від однієї країни, в даному разі Росії. Це згубно для України, Польщі та інших європейських держав, вважає американський дипломат.

Медовий рекорд

Український клуб аграрного бізнесу повідомив, що вітчизняні бджолярі встановили абсолютний рекорд з експорту меду – 81 тис. тонн 2020 року. Це на 45% більше, аніж роком раніше, свідчать уточнені дані митниці. Одна з причин такого успіху – зменшення загибелі бджолиних сімей, яка ще кілька років була справжньою проблемою для пасічників.

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