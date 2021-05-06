Законы для МВФ и подорожание водки – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Пока одни представители власти делают все, чтобы Украина получила очередной транш кредита от Международного валютного фонда, другие – решили наполнить госбюджет за счет выпивающих.

Подорожание бензина

Реклама

В первую неделю мая на рынке автомобильного горючего начался разброд и шатание: бензин подорожал, цена дизтоплива менялись разнонаправленно, а по сжиженному газу даже наметился заметный тренд на удешевление.

Розничные сети АЗС с 30 апреля по 5 мая подняли цены на бензины и дизтопливо в пределах 0,2-1 грн/л:

На WOG бензин марки А-92 подорожал на 50 коп./л, до 29,99 грн, бензин А-95 – на 1 грн/л, до 30,99 грн.

В сети ОККО цены на бензины выросли на 50 коп./л, до 29,99 грн и 30,49 грн соответственно.

Топливо в сети Motto подорожало на 3-12 коп./л: А-92 – до 26,38 грн, А-95 – до 27,21 грн, ДТ – до 26,21 грн/л.

БРСМ повысила стоимость только бензинов – на 23 коп./л.

В сети "Параллель" цена бензинов выросла на 30-50 коп./л.

На заправках BVS, Marshal и "Укргаздобычи" цены на топливо повысились на 5-50 коп./л.

Законы для МВФ

Лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада до 1 июня должна принять все законы, необходимые для продолжения сотрудничества Украины с МВФ и возможного получения транша до осени 2021 года. Это законопроекты:

об уголовном наказании чиновников за ложь в декларациях;

о внесении изменений в закон о Национальном антикоррупционном бюро;

о внесении изменений в закон о Нацбанке для укрепления его независимости.

Водка подорожает

Министерство развития экономики обнародовало проект постановления, согласно которому минимальные цены на отдельные виды алкогольных напитков хотят повысить вновь. В список вошли водка и другие крепкие напитки, а также вермуты, ароматизированные вина и сидр. Цены на натуральные виноградные вина, игристые вина и газированные винные напитки пока трогать не будут. А пока предлагается повысить минимальные цены в рознице на:

водку и ликеро-водочные изделия – на 6,2%;

виски, ром и джин – на 5,9%;

коньяк (бренди) – на 5,5%;

сброженные напитки с содержанием спирта не более 8,5% сидр и перри, вермуты, вина с добавлением растительных или ароматических экстрактов – на 8,2-34,2%.

Реклама

После повышения минимальная оптовая цена 1 литра 100-градусного виски, рома и джина составит 721 грн (розничная – 948 грн), коньяка 3 звезды – 516 грн (677 грн), коньяка 4 звезды – 560 грн (735 грн), коньяка 5 звезд – 608 грн (799 грн).

В тренде Законы для МВФ и подорожание водки – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

"Северный поток – 2" – зло

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что газопровод "Северный поток – 2" продвигает интересы России, подрывает интересы Европы и противоречит тем принципам, которые ЕС установил относительно энергетической безопасности – не быть зависимыми от одной страны, в данном случае России. Это губительно для Украины, Польши и других европейских государств, считает американский дипломат.

Медовый рекорд

Украинский клуб аграрного бизнеса сообщил, что отечественные пчеловоды установили абсолютный рекорд по экспорту меда – 81 тыс. тонн в 2020 году. Это на 45% больше, чем годом ранее, свидетельствуют уточненные данные таможни. Одна из причин такого успеха – уменьшение гибели пчелиных семей, которая еще несколько лет была настоящей проблемой для пасечников.