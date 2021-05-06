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Блинкен о "Северном потоке – 2": Угроза для Украины и подрыв интересов Европы

6 мая, 14:42

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Этим газопроводом Россия продвигает свои интересы, говорит американский дипломат

Efrem Lukatsky/Pool via REUTERS

Efrem Lukatsky/Pool via REUTERS

Строительством газопровода "Северный поток – 2" Россия продвигает свои интересы в Европе, в то же время он представляет угрозу для Украины.

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Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил BBC Radio 4.

Американский дипломат напомнил, что президент США Джо Байден считает строительство газопровода "плохой идеей".

"Он (газопровод. – Ред.) продвигает интересы России, подрывает интересы Европы и противоречит тем принципам, которые ЕС установил относительно энергетической безопасности – не быть зависимыми от одной страны, в данном случае России. И конечно, это губительно для Украины, Польши и других европейских государств", – сказал Блинкен.

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Напомним, 4 мая в кулуарах встречи глав МИД "Большой семерки" в Лондоне Блинкен заявил главе МИД Германии Хайко Маасу, что Соединенные Штаты по-прежнему решительно выступают против строительства "Северного потока – 2".

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Также сообщалось, что президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что считает "Северный поток – 2"плохой сделкой для Европы".

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