Байден назвал Nord Streаm – 2 "плохой сделкой для Европы"

Администрация Байдена рассмотрит меры, принятые на сегодняшний день в отношении трубопровода

Президент США Джо Байден считает газопровод "Северный поток – 2", по которому российское голубое топливо из РФ пойдет в Германию, "плохой сделкой для Европы".

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Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила во вторник, 26 января, сообщает издание National Post.

По ее словам, администрация Байдена рассмотрит меры, которые были приняты на сегодняшний день в отношении трубопровода.

Псаки добавила, "мы знаем, что предыдущая администрация ввела новые ограничения на деятельность, связанную с трубопроводом", и "мы будем анализировать эти меры, и он (президент Байден) намерен продолжать консультации с нашими европейскими партнерами по этому вопросу".

Напомним, 21 января Европейский парламент потребовал помешать завершению строительства российского газопровода "Северный поток – 2" из-за ареста в Москве оппозиционера Алексея Навального.

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19 января Минюст США ввел санкции против баржи-трубоукладчика "Фортуна" и владеющей ею компании "КВТ-Рус" за попытки продолжить строительство газопровода "Северный поток – 2" в водах Балтийского моря.

Также напомним, 1 января вступили в силу американские санкции, которые фактически запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

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