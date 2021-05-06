Блінкен про "Північний потік – 2": Загроза для України і підрив інтересів Європи

Цим газопроводом Росія просуває свої інтереси, каже американський дипломат

Efrem Lukatsky/Pool via REUTERS

Будівництвом газопроводу "Північний потік – 2" Росія просуває свої інтереси в Європі, водночас він становить загрозу для України.

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Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив BBC Radio 4.

Американський дипломат нагадав, що президент США Джо Байден вважає будівництво газопроводу "поганою ідеєю".

"Він (газопровід. – Ред.) просуває інтереси Росії, підриває інтереси Європи і суперечить тим принципам, які ЄС встановив щодо енергетичної безпеки – не бути залежними від однієї країни, в даному разі від Росії. І звісно, це згубно для України, Польщі та інших європейських держав", – сказав Блінкен.

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Нагадаємо, 4 травня в кулуарах зустрічі глав МЗС "Великої сімки" в Лондоні Блінкен заявив главі МЗС Німеччини Гайко Маасу, що Сполучені Штати як і раніше рішуче виступають проти будівництва "Північного потоку – 2".

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Також повідомлялося, що президент США Джо Байден неодноразово заявляв, що вважає "Північний потік – 2" поганою угодою для Європи".