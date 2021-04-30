Игла с наркотиком: в Европарламенте считают "Северный поток – 2" позорным проектом

Депутат Европейского парламента от Литвы считает, что проект существует за счет суверенитета и экономической безопасности Украины

В партии Ангелы Меркель "Христианско-демократический союз Германии" есть расхождение мнений касательно строительства "Северного потока – 2". Некоторые члены партий считают этот проект политической ошибкой.

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Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

"Я наблюдаю за очень интересными тенденциями в Германии, в том числе и расхождением мнений. В той же партии Меркель. Многие мои коллеги, которые являются членами этой партии, откровенно говорят, что это была политическая ошибка заняться этим проектом (Северным потоком – Ред.), построить первый и теперь заняться вторым. Мы понимаем, почему это делается", – сказал он.

По его словам, все ведется как очень серьезная операция, а не как экономический проект.

"Я вам должен сказать, что мы стараемся сделать все возможное, чтобы на нашей сессии в мае, в Европарламенте, мы имели отдельную резолюцию по "Северному потоку – 2" и вообще по этому проекту, и высказали еще раз свое мнение", – обратился Пятрас Ауштрявичюс к новоназначенному главе правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрию Витренко.

Депутат Европейского парламента от Литвы назвал "Северный поток – 2" позорным проектом, который существует за счет суверенитета и экономической безопасности Украины

"Это еще одна игла с наркотиком в тело Европы и много денег в карманы тех, кто воплощают этот проект. Это делается за счет единой Европы, и такое не может происходить. Это одна из самых больших ошибок правительства Меркель", – отметил он.

Как мы ранее писали, лидер Европейской народной партии Манфред Вебер призвал остановить строительство "Северного потока – 2" в случае дальнейшего обострения ситуации на Донбассе.