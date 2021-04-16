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Это вопрос войны: Зеленский сравнил "Северный поток – 2" с оккупацией Крыма и Донбасса

16 апреля, 09:36

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Если российский проект будет закончен, пострадает не только Украина. Президент напомнил о привычке России использовать одинаковые стратегии по несколько раз

Российский проект газопровода "Северный поток – 2", который построен уже на 95%, является элементом энергетической войны. И если его запустят, Россия сможет применить похожую стратегию против других стран. Аналогичная ситуация уже произошла, когда Россия почувствовала безнаказанность за оккупацию территорий соседних государств.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Le Figaro.

"Если "Северный поток – 2" достроят – не только Украина проиграет. Это прецедент, это значит, что так можно. И это так же, как с нашими оккупированными территориями. Если люди признают и привыкают, с этим живут, то, значит, так можно. Начиная с Абхазии, с Нагорного Карабаха, Приднестровья, а сейчас – Крым, Донбасс... Крыма и Донбасса не было бы, если бы еще тогда мир сказал "так нельзя", – объяснил Зеленский.

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Он уточнил, что "Северный поток – 2" нельзя считать "вопросом бизнеса".

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"Это вопрос войны", - сказал Зеленский.

Напомним, строительство "Северного потока – 2" было остановлено в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но с декабря 2020 года строительство возобновилось. В итоге укладку газопровода ведут российские суда.

Уже в мае США могут объявить о новых санкциях в отношении проекта. Сейчас американские власти отслеживают, против кого следует вводить санкции за участие в проекте. Последний раз ограничения расширяли в конце февраля.

Украина продолжает выступать категорически против завершения строительства "Северного потока – 2":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Россия война Крым Донбасс санкции Владимир Зеленский Северный поток 2
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