Три закона для МВФ – в Раде объявили дедлайн для их принятия

Украина рассчитывает на пересмотр программы финансирования stand-by и получение транша до начала осени

Верховная Рада до 1 июня должна принять все законы, необходимые для продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) и возможного получения транша до осени 2021 года. Имеются в виду законопроекты об уголовном наказании чиновников за ложь в декларациях, о внесении изменений в закон о Национальном антикоррупционном бюро и об изменении закона о Нацбанке для укрепления его независимости.

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Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"1 июня для нас – крайний срок. И правительство, и парламент, и Офис президента намерены придерживаться этой даты", – сказал Арахамия.

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Он добавил, что между Украиной и международными донорами были разногласия по поводу того, кто должен получить большинство голосов при назначении директора НАБУ. Пока модель принятия такого решения еще неизвестна, но она должна быть компромиссной, считает Арахамия.

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Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что для получения транша МВФ до осени 2021 года Киеву нужно преодолеть две болевые точки – антикоррупцию и судебную реформу.

Сейчас Украина находится в 18-месячной программе МВФ stand-by, которую утвердили 9 июня 2020 года. Программа рассчитана на 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долл.), но Киеву пока удалось получить только 2,1 млрд долл. первого транша. 13 февраля 2021 года миссия МВФ завершила работу в Украине без принятия решений о пересмотре программы stand-by.