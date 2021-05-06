Три закони для МВФ – в Раді оголосили дедлайн для їх прийняття

Україна розраховує на перегляд програми фінансування stand-by і отримання траншу до початку осені

Верховна Рада до 1 червня має прийняти всі закони, необхідні для продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і можливого отримання траншу до осені 2021 року. Маються на увазі законопроєкти про кримінальне покарання чиновників за брехню в деклараціях, про внесення змін до закону про Національне антикорупційне бюро і про зміну закону про Нацбанк для зміцнення його незалежності.

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Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"1 червня для нас – крайній строк. І уряд, і парламент, і Офіс президента мають намір дотримуватися цієї дати", – сказав Арахамія.

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Він додав, що між Україною і міжнародними донорами були розбіжності стосовно того, хто повинен отримати більшість голосів при призначенні директора НАБУ. Поки модель прийняття такого рішення ще невідома, але вона має бути компромісною, вважає Арахамія.

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Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що для отримання траншу МВФ до осені 2021 року Києву потрібно подолати дві больові точки – антикорупцію і судову реформу.

Зараз Україна знаходиться у 18-місячній програмі МВФ stand-by, яку затвердили 9 червня 2020 року. Програма розрахована на 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд дол.), Але Києву поки вдалося отримати тільки 2,1 млрд дол. першого траншу. 13 лютого 2021 року місія МВФ завершила роботу в Україні без прийняття рішень про перегляд програми stand-by.