МВФ відкликав з Києва постійного радника: чи загрожує Україні дефолт?

Вім Фонтейт був "польовим генералом" і відвідував всі ключові судові засідання по ПриватБанку

Європейський департамент Міжнародного валютного фонду відкликав з України постійного радника Віма Фонтейна, який п'ять років пропрацював у нашій країні.

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Про це з посиланням на обізнане джерело на фінансовому ринку України повідомляє НВ Бізнес.

Старший економіст МВФ в Україні відповідав за реформу фінансового сектору, значною частиною якого була реформа корпоративного управління. Фонтейн раніше відповідав і за банківську реформу, яка припала на каденцію ексглави НБУ Валерії Гонтарєвої, в рамках виконання умов меморандуму України з МВФ про виведення неплатоспроможних банків з ринку.

Як розповіло джерело видання, Фонтейн відвідував всі ключові судові засідання по ПриватБанку, і можна сказати був "польовим генералом". Причиною відкликання може бути повний провал реформи корпоративного управління (після звільнення Андрія Коболєва – Ред.) і відсутність перспектив підписання SLA-угоди (Service Level Agreement – угода про рівень обслуговування, що описує параметри надаваної послуги) та подальшого фінансування з боку МВФ.

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"Все це може привести необхідності емісії, інфляції, подорожчання запозичень і можливого дефолту України. Не найкраща новина для керівництва країни", – додало джерело.

Цікаво, що в листопаді-2020 український офіс МВФ звинуватили в роботі на Кремль. Видання capital.ua з посиланням на американський журнал Medium писало, що місцевий офіс Фонду фактично перешкоджає виділенню нових траншів, несвідомо працюючи в інтересах Кремля, налаштованого на дестабілізацію економіки України.

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Віма Фонтейна викрили в тому, що він намагається діяти "перевіреними" методами зі зручними для нього "незалежними" функціонерами в Україні, при цьому, не звертаючи уваги на трансформацію фінансового сектору України саме за західними стандартами.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що для отримання траншу МВФ до осені 2021 року Києву потрібно подолати дві больові точки – антикорупцію і судову реформу.

Також нагадаємо, що в НБУ вважають що у України залишився шанс на два транші МВФ в рамках поточної програми.

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Зараз Україна діє за 18-місячною програмою МВФ stand-by, яку затвердили 9 червня 2020 року. Програма розрахована на 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд дол.), але Києву поки вдалося отримати тільки 2,1 млрд дол. першого траншу.

13 лютого 2021 року місія МВФ завершила роботу в Україні без ухвалення рішень про перегляд програми stand-by. А глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що "обговорення було продуктивним, проте потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми".