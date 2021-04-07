В України залишився шанс на два транші МВФ – Нацбанк

Говорити про суми в НБУ поки не готові

Україна ще може отримати два транші Міжнародного валютного фонду (МВФ). Гроші можуть виділити, якщо Верховна Рада після повернення з карантину ухвалить закони, необхідні для співпраці з фондом.

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Про це заявив голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко, передає Інтерфакс-Україна.

"З огляду на більш тривалий перебіг переговорів, ми можемо орієнтуватися на два транші. <...> У разі зниження обсягів (хоча я не готовий говорити про обсяги) немає нічого загрозливого. Ці кошти можуть бути заміщені розміщенням євробондів. Ми ж знаємо, що МВФ – це насамперед не про гроші, а про довіру до країни. Це потужний сигнал інвесторам", – сказав Шевченко.

Водночас він попередив, що Нацбанк у жодному разі не буде фінансувати дефіцит держбюджету – це заборонено законом про НБУ (ст. 54). Втім, раніше глава Мінфіну Серей Марченко запевняв, що в бюджеті вистачить грошей на соцвиплати і пенсії навіть без траншів МВФ.

Нагадаємо, 13 лютого місія МВФ завершила роботу в Україні без прийняття рішень про перегляд програми stand by. А глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що "обговорення було продуктивним, проте потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми".

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У кінці березня МВФ пообіцяв продовжити переговори з Україною та назвав порядок денний перегляду програми.

Нині в Україні реалізується 18-місячна програма МВФ stand-by, яку затвердили 9 червня 2020 року. Програма розрахована на 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд дол.), але Києву поки що вдалося отримати тільки 2,1 млрд дол. першого траншу.

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