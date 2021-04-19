У Зеленського озвучили прийнятний строк отримання чергового траншу МВФ

У Києва є червень і липень, щоб отримати кошти, каже Олег Устенко

Україна може отримати черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду ще до осені.

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Про це радник президента з питань економіки Олег Устенко сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він нагадав, що в Києві перебувала місія МВФ, і для України зарезервували 5 млрд доларів, з яких 2,1 млрд ми отримали.

"Йдуть дуже активні технічні консультації. На зв'язку з Міжнародним валютним фондом перебуваэ не тільки міністр фінансів, а й глава Кабінету міністрів, і голова Національного банку України Кирило Шевченко, і глава Міністерства юстиції Денис Малюська, і Міністерство енергетики з ними на зв'язку. І теж перебуває на зв'язку з ними Офіс президента. І я сказав би, що ми очікуємо прогрес", – сказав Устенко.

За його словами, м'яч зараз на українському боці."Ті законопроекти, які ми повинні були прийняти, щоб отримати новий транш від Міжнародного валютного фонду і щодо реформування судової системи, і антикорупційної архітектури, вони зараз на розгляді в парламенті. І я вважаю, що у нас достатньо шансів, щоб ми отримали кошти", – заявив радник Зеленського.

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На запитання про те, коли саме Україна може отримати кошти від МВФ, Устенко висловив припущення:

"До вересня ми повинні отримати цей транш, а якщо враховувати, що серпень є місяцем відпусток у Міжнародному валютному фонді, то у нас є червень і липень для того, щоб ми отримали кошти від МВФ. І це розуміємо не тільки ми в Києві, а й у Вашингтоні, в центральному офісі Міжнародного валютного фонду".

Раніше сайт "Сьогодні" писав, що міністр фінансів Сергій Марченко заявив: Україна очікує отримати транш МВФ у вересні.

Також нагадаємо, Устенко вже заявляв: бажано, щоб угоду з МВФ було підписано до кінця липня.

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