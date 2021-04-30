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У відносинах МВФ і України – дві больові точки: що завадило траншу

30 квітня, 16:24

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Міністр Марченко визнав, що вирішити проблеми, що накопичилися буде складно, але діалог триває

Для отримання траншу МВФ до осені 2021 року Києву потрібно подолати дві больові точки. Це – антикорупція і судова реформа. Саме ці дві теми – ключові питання, які потрібно вирішити заради роботи з Міжнародним валютним фондом.

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Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, МВФ є категоричним лише в одному відношенні:

"Категоричним є те, що МВФ не сприймає перегляд попередньо взятих на себе домовленостей. Це стосується як НАБУ, так і НАЗК. Тому ми маємо відновити те, що Конституційний суд визнав неконституційним: права НАБУ, повноваження НАЗК. Це проблема, і ми її наразі вирішуємо. Хоча якби її не було, питання співпраці з МВФ мало б зовсім інший відтінок – більш позитивний", – сказав Марченко.

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Завдання, які належить вирішити, він визнав складними, але запевнив: діалог з МВФ продовжується.

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Раніше голова Мінфіну розповідав, що в переговорах України з МВФ труднощів немає, але є нюанси в формулюваннях.

Нагадаємо, МВФ 9 червня 2020 затвердив 18-місячну програму stand-by для України на SDR 3,6 млрд (близько 5 млрд дол.) з негайним виділенням 2,1 млрд дол. першого траншу. Доля другого траншу досі не вирішена. 13 лютого місія МВФ завершила роботу в Україні без прийняття рішень про перегляд програми stand-by. З тих пір продовжуються переговори про новий раунд роботи місії.

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