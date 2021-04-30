У відносинах МВФ і України – дві больові точки: що завадило траншу

Міністр Марченко визнав, що вирішити проблеми, що накопичилися буде складно, але діалог триває

Для отримання траншу МВФ до осені 2021 року Києву потрібно подолати дві больові точки. Це – антикорупція і судова реформа. Саме ці дві теми – ключові питання, які потрібно вирішити заради роботи з Міжнародним валютним фондом.

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Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, МВФ є категоричним лише в одному відношенні:

"Категоричним є те, що МВФ не сприймає перегляд попередньо взятих на себе домовленостей. Це стосується як НАБУ, так і НАЗК. Тому ми маємо відновити те, що Конституційний суд визнав неконституційним: права НАБУ, повноваження НАЗК. Це проблема, і ми її наразі вирішуємо. Хоча якби її не було, питання співпраці з МВФ мало б зовсім інший відтінок – більш позитивний", – сказав Марченко.

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Завдання, які належить вирішити, він визнав складними, але запевнив: діалог з МВФ продовжується.

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Раніше голова Мінфіну розповідав, що в переговорах України з МВФ труднощів немає, але є нюанси в формулюваннях.

Нагадаємо, МВФ 9 червня 2020 затвердив 18-місячну програму stand-by для України на SDR 3,6 млрд (близько 5 млрд дол.) з негайним виділенням 2,1 млрд дол. першого траншу. Доля другого траншу досі не вирішена. 13 лютого місія МВФ завершила роботу в Україні без прийняття рішень про перегляд програми stand-by. З тих пір продовжуються переговори про новий раунд роботи місії.