Україна очікує отримати транш МВФ у вересні. Під чим підписався Київ?

Україна розраховує на закінчення переговорів з Міжнародним валютним фондом у липні і виділення траншу у вересні 2021 року.

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Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів виданню LB.ua.

"Це (вересень – Ред.) – хороший варіант, до якого ми йдемо. Поки є прогрес, і я хочу бути в даному випадку оптимістом", – заявив Марченко і додав, що Україна не може собі дозволити значного розширення дефіциту держбюджету.

"Після підписання меморандуму ми дали згоду на те, що 2022 року у нас дефіцит буде 3,5%. Ми вже підготували бюджетну декларацію, де фігурує дефіцит у 3,5%. І звичайно, якби у нас були диверсифіковані джерела покриття дефіциту, то можна було б ставити питання про більший дефіциту", – додав міністр.

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"Деякі країни розширюють дефіцити, деякі звужують... Ми, на жаль, не можемо дозволити істотний вплив фіскальної ролі держави на економіку – те, що можуть дозволити собі США чи країни ЄС. Наші джерела запозичень, на жаль, досить обмежені – все залежить від того, є програма з МВФ чи ні, чи є ЧБ чи ні, чи є макрофін від ЄС чи ні", – зазначив Марченко.

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Нагадаємо, раніше глава Мінфіну розповів, що в переговорах України з МВФ труднощів немає, але є нюанси в формулюваннях.

Також повідомлялося, що програма МВФ в Україні скоро закінчиться, проте нову поки не обговорюють.

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