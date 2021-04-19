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Украина ожидает получить транш МВФ в сентябре. Под чем подписался Киев?

19 апреля, 16:13

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Киев и Фонд достигли определенного прогресса на переговорах, говорит министр финансов

Украина рассчитывает на окончание переговоров с Международным валютным фондом в июле и выделение транша в сентябре 2021 года.

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Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал изданию LB.ua.

"Это (сентябрь – Ред.) – хороший вариант, к которому мы идем. Пока есть прогресс, и я хочу быть в данном случае оптимистом", – заявил Марченко и добавил, что Украина не может себе позволить значительное расширение дефицита госбюджета.

"После подписания меморандума мы дали согласие на то, что в 2022 году у нас дефицит будет 3,5%. Мы уже подготовили бюджетную декларацию, где фигурирует дефицит в 3,5%. И конечно, если бы у нас были диверсифицированы источники покрытия дефицита, то можно было бы ставить вопрос о большем дефиците", – добавил министр.

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"Некоторые страны расширяют дефициты, некоторые сужают... Мы, к сожалению, не можем позволить существенное влияние фискальной роли государства на экономику – то, что могут позволить себе США или страны ЕС. Наши источники заимствований, к сожалению, достаточно ограничены – все зависит от того, есть программа с МВФ или нет, есть ли ВБ или нет, есть ли макрофин от ЕС или нет", – отметил Марченко.

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Напомним, ранее глава Минфина рассказал, что в переговорах Украины с МВФ затруднений нет, но есть нюансы в формулировках.

Также сообщалось, что программа МВФ в Украине скоро закончится, однако новую пока не обсуждают.

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