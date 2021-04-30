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В отношениях МВФ и Украины – две болевые точки: что помешало траншу

30 апреля, 16:24

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Министр Марченко признал, что решить накопившиеся проблемы будет сложно, но диалог продолжается

Для получения транша МВФ до осени 2021 года Киеву нужно преодолеть две болевые точки. Это – антикоррупция и судебная реформа. Именно эти две темы – ключевые вопросы, которые нужно решить ради работы с Международным валютным фондом.

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Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко. По его словам, МВФ является категоричным лишь в одном отношении:

"Категоричным является то, что МВФ не воспринимает просмотр предварительно взятых на себя договоренностей. Это касается как НАБУ, так и НАПК. Поэтому мы должны восстановить то, что Конституционный суд признал неконституционным: права НАБУ, полномочия НАПК. Это проблема, и мы ее сейчас решаем. Хотя если бы ее не было, вопросы сотрудничества с МВФ должно совсем другой оттенок – более положительный", – сказал Марченко.

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Задачи, которые предстоит решить, он признал сложными, но заверил: диалог с МВФ продолжается.

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Ранее глава Минфина рассказывал, что в переговорах Украины с МВФ затруднений нет, но есть нюансы в формулировках.

Напомним, МВФ 9 июня 2020 утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR 3,6 млрд (около 5 млрд долл.) с немедленным выделением 2,1 млрд долл. первого транша. Судьба второго транша до сих пор не решена. 13 февраля миссия МВФ завершила работу в Украине без принятия решений о пересмотре программы stand-by. С тех пор идет переговоры о новом раунде работы миссии.

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