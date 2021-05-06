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Цены на самый дешевый алкоголь задумали поднять: что подорожает

6 мая, 14:16

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Повышение минимальных цен на алкоголь, если его все же одобрят, коснется не всех видов спиртных напитков

Фото: REUTERS/Victoria Klesty

Фото: REUTERS/Victoria Klesty

Минимальные цены на отдельные виды алкогольных напитков собрались снова повысить. В список вошли водка и другие крепкие напитки, а также вермуты, ароматизированные вина и сидр. Цены на натуральные виноградные вина, игристые вина и газированные винные напитки пока что трогать не будут – тем более, что минимальные цены на игристые вина повышали всего несколько месяцев назад.

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Речь об этом идет в проекте постановления, который опубликовало Министерство развития экономики. Сейчас документ проходит стадию общественного обсуждения.

В частности, предлагается повысить минимальные цены в рознице на такие виды алкоголя:

  • водка и ликеро-водочные изделия – на 6,2%;
  • виски, ром и джин – на 5,9%;
  • коньяк (бренди) – на 5,5%;
  • сброженные напитки с содержанием спирта не более 8,5% сидр и перри, вермуты, вина с добавлением растительных или ароматических экстрактов – на 8,2-34,2%.

В Минэкономики подсчитали, что после повышения минимальную оптовая цена на виски, ром и джин составит 721 грн (розничная – 948 грн), коньяк 3 звезды – 516 грн (677 грн), коньяк 4 звезды – 560 грн (735 грн), коньяк 5 звезд – 608 грн (799 грн).

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Минимальные цены на большинство видов алкоголя в Украине не менялись с сентября 2018 года.

Ранее также сообщалось, что осенью 2021 года Минцифры и Государственная налоговая служба запустят электронный акциз и электронную марку. Их испытают именно на алкогольной продукции.

А какой алкоголь предпочитают пить украинцы, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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