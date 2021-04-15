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В Украине запустят е-Акциз: проект испытают на алкоголе

15 апреля, 14:05

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Виртуальные марки и прозрачная система оборота подакцизных товаров минимизируют влияние человеческого фактора

Осенью 2021 года Минцифры и Государственная налоговая служба запустят электронный акциз и электронную марку. Проект должен преодолеть миллиардную коррупцию в этой сфере и вывести акцизы из тени.

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Об этом замминистра цифровой трансформации по развитию публичных услуг Александр Борняков пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, е-Акциз существенно упростит процесс заказа, учета и уплаты марок для производителей и экспортеров. А каждый украинец сможет проверить подлинность акцизной марки онлайн и мгновенно сообщить о нарушениях. Пилотный проект будет касаться алкогольной продукции.

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Чиновник утверждает, что внедрение виртуальных марок и прозрачная система оборота подакцизных товаров минимизируют влияние человеческого фактора и будут способствовать преодолению коррупции. Это также позволит усилить контроль за оборотом подакцизных товаров и создать действенный механизм борьбы с фальсифицированными или незаконно ввезенными на территорию Украины подакцизными товарами.

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Напомним, 2021 Кабинет министров планирует повысить акцизы на алкоголь. После этого, например, пол-литра водки будет стоить минимум 93 гривны (в данный момент – 89 гривен). Поэтому вопрос контроля акцизов поднимется как никогда остро.

Также говорилось, что Украина с 2021 введит нулевую пошлину на вина из ЕС. Такой шаг предполагает соглашение об ассоциации. При этом в 2020 году импорт вина в Украину и без этого вырос на 25-30%. Сейчас пошлина на ввоз вина из ЕС составляет 0,3-0,4 евро за литр.

Напомним, что Минцифры вводит новую услугу онлайн-прописки и регистрации:

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спиртное контрабанда алкоголь акцизы акцизный налог акцизная марка Минцифра Александр Борняков

Источник: Сегодня

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