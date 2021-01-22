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Украина за время карантина побила исторический рекорд по импорту вина: откуда везут

22 января, 16:09

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Эксперты считают, что стране не хватает собственного качественного напитка

Украина по итогам 2020 года, который почти полностью прожила в условиях карантина, установила исторический рекорд по импорту виноградных вин. В страну за год ввезли вина на 179,29 млн долларов – на 32,45 млн долларов больше, чем в 2019 году.

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Об этом свидетельствуют статистические данные Государственной таможенной службы.

Для сравнения, в 2016 году Украина импортировала вина всего на 85,3 млн долларов.

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Главными странами-импортерами в 2020 году стали:

В тренде
Валюта дорожает: в Украине заметно вырос курс доллара и евро
  • Италия – 58,9 млн долл.;
  • Франция – 27,5 млн долл;
  • Грузия – 24,6 млн долл.
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Учитывая, что с 1 января 2021 года Украина ввела нулевую пошлину на импорт вина из Европейского Союза, по мнению аналитиков УКАБ, структура импорта вина будет меняться.

Эксперты считают, что на рынке складывается катастрофическая для отечественных виноделов ситуация. Ведь культура потребления вина в Украине растет, а переработка винограда – наоборот, падает. В итоге высокий спрос удовлетворяется за счет импорта.

К слову, ранее в Минэкономики предлагали отменить акцизный налог и акцизные марки для натуральных вин. К примеру, в странах ЕС натуральные виноградные вина не подлежат маркировке акцизными марками и относятся к группе пищевых продуктов, а не к алкогольных напитков.

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рекорд импорт вино Украина УКАБ внешняя торговля
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