Українська
$ 28,27
33,41
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Будет как в Европе: украинские вина хотят уравнять в правах с пивом

23 октября, 19:01

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В странах ЕС натуральные вина относятся к группе пищевых продуктов, а не алкогольным напиткам

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает отменить акцизный налог и акцизные марки для натуральных вин.

Реклама

Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на сайте министерства для обсуждения.

Реализация законопроекта позволит исключить из подакцизных товаров натуральные вина без добавления спирта и не маркировать их марками акцизного налога, а также использовать малым производствам винодельческой продукции в производстве приобретенные плоды, ягоды, виноград, мед, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов проекта, абсурдным является тот факт, что ставка акциза для вин составляет 0,01 гривню за литр, а акцизная марка стоит 0,19 гривен. Для сравнения, для товаров пивной продукции отсутствует требование нанесения акцизной марки.

В тренде
Курс доллара в Украине топчется на месте, а евро подешевел

Также отмечается, что в странах ЕС натуральные виноградные вина не подлежат маркировке акцизными марками, а сами вина относятся к группе пищевых продуктов, а не к алкогольным напиткам.

Реклама

Напомним, Украина с 2021 года введет нулевую пошлину на вина из ЕС. Такой шаг предусматривает Соглашение об ассоциации. При этом в 2020 году импорт вина в Украину и без этого вырос на 25-30%. Сейчас пошлина на ввоз вина из ЕС составляет 0,3-0,4 евро за литр.

Также напомним, что за весь 2019 год Украина экспортировала вина на 11,9 млн долларов. Главные покупатели – Казахстан (на 1,3 млн долларов) и Германия (на 1 млн долларов).

Реклама

ЕС пиво вино отмена Минэкономики акцизы акцизный налог акцизная марка

Источники: УНИАН , Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Инвестиции в обмен на Карабах: Баку сделал Еревану предложение
Инвестиции в обмен на Карабах: Баку сделал Еревану предложениеЭкономика
Продавать или покупать валюту? Объясняем, что будет с курсом доллара перед выборами
Продавать или покупать валюту? Объясняем, что будет с курсом доллара перед выборамиФинансы
У Зеленского рассказали, зачем Донбассу нужна свободная экономическая зона
У Зеленского рассказали, зачем Донбассу нужна свободная экономическая зонаЭкономика
Медикам в Украине повысят зарплаты: Зеленский озвучил суммы
Медикам в Украине повысят зарплаты: Зеленский озвучил суммыЭкономика
МВФ назвал условия выделения нового транша Украине
МВФ назвал условия выделения нового транша УкраинеЭкономика
Мошенники шлют украинцам SMS и письма о крупных выигрышах. Как работает схема?
Мошенники шлют украинцам SMS и письма о крупных выигрышах. Как работает схема?Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять