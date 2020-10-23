Будет как в Европе: украинские вина хотят уравнять в правах с пивом

В странах ЕС натуральные вина относятся к группе пищевых продуктов, а не алкогольным напиткам

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает отменить акцизный налог и акцизные марки для натуральных вин.

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Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на сайте министерства для обсуждения.

Реализация законопроекта позволит исключить из подакцизных товаров натуральные вина без добавления спирта и не маркировать их марками акцизного налога, а также использовать малым производствам винодельческой продукции в производстве приобретенные плоды, ягоды, виноград, мед, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов проекта, абсурдным является тот факт, что ставка акциза для вин составляет 0,01 гривню за литр, а акцизная марка стоит 0,19 гривен. Для сравнения, для товаров пивной продукции отсутствует требование нанесения акцизной марки.

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Также отмечается, что в странах ЕС натуральные виноградные вина не подлежат маркировке акцизными марками, а сами вина относятся к группе пищевых продуктов, а не к алкогольным напиткам.

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Напомним, Украина с 2021 года введет нулевую пошлину на вина из ЕС. Такой шаг предусматривает Соглашение об ассоциации. При этом в 2020 году импорт вина в Украину и без этого вырос на 25-30%. Сейчас пошлина на ввоз вина из ЕС составляет 0,3-0,4 евро за литр.

Также напомним, что за весь 2019 год Украина экспортировала вина на 11,9 млн долларов. Главные покупатели – Казахстан (на 1,3 млн долларов) и Германия (на 1 млн долларов).

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