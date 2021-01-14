В Украине повысили цены на самое дешевое игристое вино

В Украине повысили минимальную цену на игристые вина. Рост составил сразу 20 гривен – с 89 до 109 гривен за бутылку объемом 0,7-0,75 литра. Повышение распространяется и на газированные винные напитки.

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Об этом сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Текст документа пока не опубликован.

В министерстве объяснили, что цель повышения минимальной цены – защита украинского рынка от "внешней экспансии" и борьба с фальсификатом. Там уверены, что главная проблема рынка – это манипуляция названиями продукции и ценами, когда импортированный напиток на основе вина продается по цене как игристое вино.

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"Национальные производители потеряли 40% рынка игристых вин, в связи с чем была угроза закрытия украинских винодельческих заводов. Увеличение производства даст возможность украинским предприятиям возобновить работу и создать новые рабочие места", – добавил министр Игорь Петрашко.

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Напомним Украина с 2021 года ввела нулевую пошлину на вина из ЕС. Такой шаг предусматривает Соглашение об ассоциации. При этом в 2020 году импорт вина в Украину и без этого вырос на 25-30%. Пошлина на ввоз вина из ЕС составляла 0,3-0,4 евро за литр.

Ранее в Минэкономики также предлагали отменить акцизный налог и акцизные марки для натуральных вин. К примеру, в странах ЕС натуральные виноградные вина не подлежат маркировке акцизными марками и относятся к группе пищевых продуктов, а не к алкогольных напитков.

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