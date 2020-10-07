Украина отменяет пошлины на вино из Европы

Украина с 2021 года будет введет нулевую пошлину на ввоз вина из ЕС. Такой шаг предусматривает Соглашение об ассоциации. При этом в 2020 году импорт вина в Украину и без этого вырос на 25-30%. Сейчас пошлина на ввоз вина из ЕС составляет 0,3-0,4 евро за литр.

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Об этом заявила директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА), международный консультант ФАО ООН Екатерина Зверева, передает Интерфакс-Украина.

За первые полгода 2020-го Украина экспортировала вина 6,1 млн долларов. Это более в 11 раз меньше показателя импорт – 67,9 млн долларов.

Традиционно крупнейшим поставщиком вина в Украину является Италия (20,7 млн долларов). Второе место в списке принадлежит Франции (10,5 млн долларов), третье – Германии (9,9 млн долларо). Из других стран Украина импортировала вина на 26,7 млн долларов, подсчитала Зверева.

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Она считает, что отмена пошлин ударит по украинским производителям при том, что в стране уже стало невыгодно содержать виноградники. По мнению Зверевой, отечественные виноделы нуждаются в поддержке государства.

Напомним, что за весь 2019 год Украина экспортировала вина на 11,9 млн долларов. Главные покупатели остались неизменными – тогда больше всего вина поставили в Казахстан (на 1,3 млн долларов) и Германию (на 1 млн долларов).

К слову, ранее в Италии из кранов потекло игристое вино Ламбруско Граспаросса. Как это выглядело, смотрите на видео:

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