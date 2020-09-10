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Украина и Испания договорились активнее торговать друг с другом

10 сентября, 17:04

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Испания входит в число крупнейших торговых партнеров Украины в ЕС

Украина и Испания подписали меморандум о взаимопонимании и партнерстве в области сельского хозяйства, торговли и пищевой промышленности. Соответствующий меморандум вступает в силу со дня его подписания. Он заключен на три года с автоматическим продлением еще на три года, сообщила пресс-служба правительства.

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"Испания как государство-член Европейского Союза является важным торгово-экономическим партнером Украины. Дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства, в частности, в аграрной сфере, будет способствовать заключение меморандума о взаимопонимании. Этот документ открывает возможности для регулярного обмена опытом и лучшими практиками для развития сельскохозяйственной отрасли обеих стран", – заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка.

В частности, страны договорились активизировать сотрудничество в таких сферах:

  • санитарные и фитосанитарные меры;
  • семеноводство;
  • развитие системы аграрного страхования;
  • восстановление сельскохозяйственных угодий;
  • внедрение информационных технологий в земледелии;
  • расширение двусторонней торговли агропродукцией.

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Напомним, Испания входит в число крупнейших торговых партнеров Украины в ЕС. Вместе с Нидерландами, Польшей, Италией, Германией и Францией совокупная доля Испании составляет около 75% оборота торговли с Украиной сельскохозяйственными товарами.

В тренде
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Ранее сайт "Сегодня" также разбирался, что и у кого покупает Украина и куда утекают деньги страны.

А по прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития и Всемирной продовольственной организации, В течение следующих 10 лет Украина продолжит улучшать свои позиции на мировом рынке зерна и потенциально войдет в ТОП-5 стран экспортеров зерновых.

Также новости "Сегодня" выясняли, как погода натворила бед с украинским урожаем и за счет чего его удалось спасти:

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экспорт Испания импорт Украина меморандум внешняя торговля

Источник: Сегодня

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