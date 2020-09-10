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Шмыгаль в Херсонской области рассказал, как увеличить урожайность в 2,5 раза

10 сентября, 15:55

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Премьер-министр уверен, что это также улучшит ВВП страны

Модернизация системы орошения в Херсонской области позволит увеличить урожайность в 2,5 раза, а также будет способствовать росту ВВП и созданию новых рабочих мест. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, который сейчас находится с рабочим визитом в регионе.

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"Украина способна укрепить лидерские позиции на аграрных рынках мира в условиях наращивания площадей полива. В Институте орошаемого земледелия НААН Украины заслушали презентацию о перспективах развития ирригации в Херсонской области. Модернизация системы орошения в области позволит увеличить урожайность в 2,5 раза, будет способствовать росту ВВП и создаст новые рабочие места", – написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Шмыгаль ранее анонсировал строительство оросительных систем в южных областях Украины в 2021 году.

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Также сайт "Сегодня" разбирался, действительно ли Украине угрожает нехватка воды из-за засухи, и как это можно исправить.

При этом Украина взяла курс на ТОП-5 мировых лидеров по экспорту зерна. По данным аналитиков, производство пшеницы в Украине на конец 2029 года достигнет 34 млн тонн, или 4,1% мирового производства. Для сравнения, в 2019 году производство пшеницы было 28 млн тонн, или 3,7% мирового уровня.

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ВВП Украина Херсонская область урожайность Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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