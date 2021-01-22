Україна за час карантину побила історичний рекорд з імпорту вина: звідки везуть

Україна за підсумками 2020 року, який майже повністю прожила в умовах карантину, встановила історичний рекорд з імпорту виноградних вин. В країну за рік ввезли вина на 179,29 млн доларів – на 32,45 млн доларів більше, ніж в 2019 році.

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Про це свідчать статистичні дані Державної митної служби.

Для порівняння, в 2016 році Україна імпортувала вина всього на 85,3 млн доларів.

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Головними країнами-імпортерами в 2020 році стали:

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Італія – 58,9 млн дол.;

Франція – 27,5 млн дол;

Грузія – 24,6 млн дол.

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З огляду на, що з 1 січня 2021 року Україна ввела нульове мито на імпорт вина з Європейського Союзу, на думку аналітиків УКАБ, структура імпорту вина буде змінюватися.

Експерти вважають, що на ринку складається катастрофічна для вітчизняних виноробів ситуація. Адже культура споживання вина в Україні зростає, а переробка винограду – навпаки, падає. В результаті високий попит задовольняється за рахунок імпорту.

До речі, раніше в Мінекономіки пропонували скасувати акцизний податок і акцизні марки для натуральних вин. Наприклад, в країнах ЄС натуральні виноградні вина не підлягають маркуванню акцизними марками та належать до групи харчових продуктів, а не до алкогольних напоїв.

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