Україна за час карантину побила історичний рекорд з імпорту вина: звідки везуть

Україна за підсумками 2020 року, який майже повністю прожила в умовах карантину, встановила історичний рекорд з імпорту виноградних вин. В країну за рік ввезли вина на 179,29 млн доларів – на 32,45 млн доларів більше, ніж в 2019 році.
Про це свідчать статистичні дані Державної митної служби.
Для порівняння, в 2016 році Україна імпортувала вина всього на 85,3 млн доларів.
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Головними країнами-імпортерами в 2020 році стали:
- Італія – 58,9 млн дол.;
- Франція – 27,5 млн дол;
- Грузія – 24,6 млн дол.
З огляду на, що з 1 січня 2021 року Україна ввела нульове мито на імпорт вина з Європейського Союзу, на думку аналітиків УКАБ, структура імпорту вина буде змінюватися.
Експерти вважають, що на ринку складається катастрофічна для вітчизняних виноробів ситуація. Адже культура споживання вина в Україні зростає, а переробка винограду – навпаки, падає. В результаті високий попит задовольняється за рахунок імпорту.
До речі, раніше в Мінекономіки пропонували скасувати акцизний податок і акцизні марки для натуральних вин. Наприклад, в країнах ЄС натуральні виноградні вина не підлягають маркуванню акцизними марками та належать до групи харчових продуктів, а не до алкогольних напоїв.
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