Ціни на найдешевший алкоголь задумали підняти: що подорожчає

Підвищення мінімальних цін на алкоголь, якщо його все ж схвалять, торкнеться не всіх видів спиртних напоїв

Мінімальні ціни на окремі види алкогольних напоїв зібралися знову підвищити. У список увійшли горілка та інші міцні напої, а також вермути, ароматизовані вина і сидр. Ціни на натуральні виноградні вина, ігристі вина і газовані винні напої поки що не чіпатимуть – тим більше, що мінімальні ціни на ігристі вина підвищували лише кілька місяців тому.

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Мова про це йде в проект постанови, який опублікувало Міністерство розвитку економіки. Зараз документ проходить стадію громадського обговорення.

Зокрема, пропонується підвищити мінімальні роздрібні ціни на такі види алкоголю:

горілка і лікеро-горілчані вироби – на 6,2%;

віскі, ром і джин – на 5,9%;

коньяк (бренді) – на 5,5%;

зброджені напої з вмістом спирту не більше 8,5% сидр і перрі, вермути, вина з додаванням рослинних або ароматичних екстрактів – на 8,2-34,2%.

У Мінекономіки підрахували, що після підвищення мінімальну оптова ціна на віскі, ром і джин складе 721 грн (роздрібна – 948 грн), коньяк 3 зірки – 516 грн (677 грн), коньяк 4 зірки – 560 грн (735 грн), коньяк 5 зірок – 608 грн (799 грн).

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Мінімальні ціни на більшість видів алкоголю в Україні не змінювалися з вересня 2018 року.

Раніше також повідомлялося, що восени 2021 року Мінціфри і Державна податкова служба запустять електронний акциз і електронну марку. Їх випробують саме на алкогольній продукції.

А який алкоголь воліють пити українці, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":