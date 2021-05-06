Ціни на бензин підскочили: скільки коштує А-95 і в чому причина подорожчання

У перший переважно святковий тиждень травня в Україні помітно зросли ціни на бензин: А-92 подорожчав у середньому на 14 коп./л, а А-95 – на 21 коп./л. Найбільше зростання було в східних областях: у Донецькій – на 41 коп./л, у Луганській – на 38 коп./л. Головна причина в тому, що 30 квітня минув строк меморандуму між Кабміном і нафтотрейдерами про граничні ціни на бензин А-95 не вище ніж 30 грн/л. Вплинули на ринок і глобальні тренди, йдеться в статті "Сьогодні".

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Роздрібні мережі АЗС з 30 квітня по 5 травня підняли ціни на бензини і дизпальне в межах 0,2-1 грн/л:

На WOG бензин марки А-92 подорожчав на 50 коп./л, до 29,99 грн/л, бензин А-95 – на 1 грн/л, до 30,99 грн/л.

У мережі ОККО ціни на бензини зросли на 50 коп./л, до 29,99 грн/л і 30,49 грн/л відповідно.

Пальне в мережі Motto подорожчало на 3-12 коп./л: А-92 – до 26,38 грн/л, А-95 – до 27,21 грн/л, ДП – до 26,21 грн/л.

"БРСМ" підвищила вартість самих бензинів – на 23 коп./л.

У мережі "Паралель" ціна бензинів зросла на 30-50 коп./л.

На заправках BVS, Marshal і "Укргазвидобування" ціни на пальне підвищилися на 5-50 коп./л.

"Домовленості вирішили не продовжувати, і роздрібні ціни знову пішли вгору. Поки зростання невелике, але потенціал підвищення цін не вичерпаний. Він становить до однієї гривні на літрі", – пояснив заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

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Крім того, на вартість пального вплинуло зростання світових цін на нафту і нафтопродукти, уточнив директор "Консалтингової групи" А-95 "Сергій Куюн.

"З початку квітня світові ціни на нафту виросли з 62 до 69 дол./бар., а нафтопродукти в Європі подорожчали на 7-11%. Дрібногуртові партії дизельного пального в Україні за цей період подорожчали на 9%, до 23,82 грн/л, бензину – на 6%, до 26,36 і 27,26 грн/л за А-92 і А-95 відповідно", – сказав Куюн.

Нагадаємо, раніше ми також розповідали про актуальні схеми порушень на ринку пального, які шкодять людям і автомобілям.

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Про те, що буде з цінами на пальне в травні, дивіться в сюжеті "Сьогодні":