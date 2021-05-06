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Україна побила абсолютний рекорд з експорту меду: які країни годуємо

6 травня, 15:21

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Аналітики пояснили, як пасічникам вдалося різко підвищити виробництво і, відповідно, обсяги продажу продукту

Фото: MOHAMMED ABED/AFP via Getty Images

Фото: MOHAMMED ABED/AFP via Getty Images

Українські бджолярі встановили абсолютний рекорд з експорту меду – 81 тис. тонн 2020 року. Це на 45% більше, ніж роком раніше, свідчать уточнені дані митниці. Одна з причин такого успіху – зменшення загибелі бджолиних сімей, яка ще кілька років була справжньою проблемою для пасічників, пояснили аналітики УКАБ.

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Головними імпортерами українського меду стали:

  1. Польща (26% обсягу всього експорту).
  2. Німеччина (19%).
  3. США (10%).
  4. Бельгія (10%).
  5. Литва (6%).

Аналітики відзначили, що всі ці країни встановлюють високі стандарти для продукції натурального походження. Тому попит з їхнього боку свідчить про якість українського меду.

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"Кількість загиблих бджолосімей в Україні зменшується, адже налагоджується і посилюється комунікація аграріїв з бджолярами, зокрема проводиться комунікація щодо негативного впливу фальсифікованих препаратів", – додали в УКАБ.

Нагадаємо, 2021-го річна квота України на безмитний експорт меду до ЄС закінчилася за місяць.

А про те, який мед найсмачніший, новинам "Сьогодні" розповів колекціонер меду і віцепрезидент Союзу пасічників України Денис Солдатов:

Сюжет Анни Бровко та Ігоря Лукашова Відео: Сьогодні

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