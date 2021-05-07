З аеропорту "Бориспіль" можна буде полетіти в Ужгород: коли запустять рейси і скільки коштують квитки

Питання відновлення повноцінної роботи аеропорту на Закарпатті піднімається вже не перший рік. Ще одна авіакомпанія зробила спробу запустити регулярні рейси

Зі столичного аеропорту "Бориспіль" з 2 липня відновляться авіарейси в аеропорт "Ужгород", який ніяк не може розпочати повноцінну роботу. Продаж квитків вже відкрито. Рейси здійснюватиме авіакомпанія Windrose. Квитки в одну сторону коштують від 649 гривень, туди-назад – від 1391 гривні, свідчать дані служби онлайн-бронювання авіакомпанії.

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В цілому рейси будуть виконуватися тричі на тиждень – кожних понеділка, середи і п'ятниці. Час вильоту з Києва – 9:30, з Ужгорода – 12:20. Час в дорозі – 1:50 в сторону Києва і дві години в напрямку Ужгорода.

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Нагадаємо, питання відновлення роботи аеропорту в Ужгороді піднімається вже не перший рік, а все тому, що злітно-посадкова смуга закінчується на кордоні зі Словаччиною, тому літаки вимушено злітають і заходять на посадку через повітряний простір сусідньої країни.

Як відомо, в 2019 році рейси з Києва в Ужгород запускала авіакомпанія "Мотор Січ". Однак літаки курсували цим маршрутом всього два місяці, після чого рейси скасували.