Русский
$ 27,72
33,41
  1. Новини економіки
  2. Новини транспорту

З аеропорту "Бориспіль" можна буде полетіти в Ужгород: коли запустять рейси і скільки коштують квитки

7 травня, 08:48

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Питання відновлення повноцінної роботи аеропорту на Закарпатті піднімається вже не перший рік. Ще одна авіакомпанія зробила спробу запустити регулярні рейси

Зі столичного аеропорту "Бориспіль" з 2 липня відновляться авіарейси в аеропорт "Ужгород", який ніяк не може розпочати повноцінну роботу. Продаж квитків вже відкрито. Рейси здійснюватиме авіакомпанія Windrose. Квитки в одну сторону коштують від 649 гривень, туди-назад – від 1391 гривні, свідчать дані служби онлайн-бронювання авіакомпанії.

Реклама

В цілому рейси будуть виконуватися тричі на тиждень – кожних понеділка, середи і п'ятниці. Час вильоту з Києва – 9:30, з Ужгорода – 12:20. Час в дорозі – 1:50 в сторону Києва і дві години в напрямку Ужгорода.

В тренді
Закони для МВФ і подорожчання горілки – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Нагадаємо, питання відновлення роботи аеропорту в Ужгороді піднімається вже не перший рік, а все тому, що злітно-посадкова смуга закінчується на кордоні зі Словаччиною, тому літаки вимушено злітають і заходять на посадку через повітряний простір сусідньої країни.

Як відомо, в 2019 році рейси з Києва в Ужгород запускала авіакомпанія "Мотор Січ". Однак літаки курсували цим маршрутом всього два місяці, після чого рейси скасували.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

МАУ серйозно скинула ціну на 10 напрямків: куди можна полетіти вже сьогодні
МАУ серйозно скинула ціну на 10 напрямків: куди можна полетіти вже сьогодніЕкономіка
Заплатять навіть ті, хто не їздить – платні автодороги в Україні: що цікаво знати про цей проєкт
Заплатять навіть ті, хто не їздить – платні автодороги в Україні: що цікаво знати про цей проєктТранспорт
Пасажирські потяги в
Пасажирські потяги в "червоних зонах" почали ходити без обмежень (оновлено)Економіка
Шалені знижки і
Шалені знижки і "незручні" купюри ПриватБанку – найголовніше про гроші СЬОГОДНІЕкономіка
Скандал у
Скандал у "Нафтогазі", земля та субсидії – найголовніше про гроші СЬОГОДНІЕкономіка
Карта. Шість доріг в Україні можуть стати сучасними автобанами
Карта. Шість доріг в Україні можуть стати сучасними автобанамиТранспорт

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти