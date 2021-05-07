Ціни у травні: що подорожчає, скільки коштуватиме полуниця і молода картопля

Цього року ціни на основні продукти харчування неприємно дивують. Лише за перший квартал їжа загалом подорожчала на 6%, а в річному вимірі інфляція продуктів харчування становить 11%.

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У квітні багато груп товарів продовжували дорожчати. І прогнози експертів на травень теж не дають особливих приводів для оптимізму. Хоча, звичайно, сезонне падіння цін на молоді овочі та зелень ніхто не відміняв.

Молодий урожай в рази дорожче, ніж рік тому

Тепличні огірки, помідори та інші ранні овочі в цьому році з'явилися на прилавках магазинів у квітні і вже почали дешевшати. Але, незважаючи на це, ціни на них залишаються набагато вищими, ніж рік тому.

Так, за даними аналітичної служби "Шувар інфо", за останні два тижні оптові ціни на українські помідори знизилися з 57,5 до 51,5 грн, а минулого року в цей же період середня оптова ціна становила вже 37,5 грн. Капуста подешевшала з 30 до 22 грн, а минулого року в цей час коштувала на оптових ринках 9 грн. Кабачки з кінця квітня подешевшали з 46 до 18,5 грн, а минулоріч на початку травня виробники віддавали їх вже по 8 грн.

Оптові ціни на вітчизняні огірки з 20-х чисел квітня на "Шуварі" знизилися втричі – з 59 до 17,5 грн. Імпортні подешевшали з 54 до 22 грн. Але у роздрібній торгівлі огірки досі продаються по 60 грн.

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/ Фото: freepik.com

А ось зелень поки не тільки не дешевшає, ціна навіть зростає. Так, оптові ціни на український салат за останні пару тижнів піднялися з 52,5 до 70 грн (в минулому році вони становили 13 грн). Редиска подорожчала з 12,5 до 14 грн за пучок. При цьому експерти запевняють, що в середині травня на прилавках може з'явитися вже грунтова редиска, яка буде значно дешевшою за тепличну.

"Зазвичай в травні українські споживачі мають можливість придбати вже так необхідну організму зелень за ціною нижче, ніж взимку. Однак на початку травня 2021 року спостерігається зростання цін на деякі види зелені і овочів. Особливо висока ціна спостерігається на кріп і огірки. 100 г кропу зараз можна придбати за 20,45 грн, а огірки по 62,45 грн за кг, що на 43% і 40% відповідно перевищує ціни минулого року в аналогічний період. Причиною такого зростання цін на зазначені позиції стали несприятливі погодні умови в Україні, а точніше, низька температура повітря в березні-квітні. Вона не дозволила українським виробникам вчасно почати процес вирощування огірків і зелені в теплицях без додаткового опалення, що спричинило дефіцит огірків і деяких видів зелені і відповідне зростання цін. Але в найближчі тиждень-два варто очікувати поступове збільшення пропозиції і зниження ціни", – говорить аналітикиня "Українського клубу аграрного бізнесу" Світлана Литвин.

Полуницю і молоду картоплю чекаємо у середині місяця

Сьогодні у продажу вже з'явилася імпортна полуниця і навіть черешня. Але навіть оптові ціни на ці ласощі кусаються.

"Садова суниця (полуниця) і черешня вже доступні на ринку "Шувар". Щоправда, зараз головним чином є імпортна ягода. Ціни на імпортну полуницю стартують від 135 грн за кг, а на імпортну черешню – від 400 грн. Основний наплив української ягоди чекаємо з середини травня", – каже pr-менеджер ОРСП "Шувар" Ярослав Альохін.

Реклама / Фото: Pixabay

У минулому році імпортна полуниця в цей час коштувала приблизно так само, хоча експерти говорили, що урожай на неї може бути гіршим за останніх 5 років. А ось черешня була майже вдвічі дешевше – 275 грн/кг.

Також через пару тижнів можна буде купити в магазинах молоду картоплю. Причому вона, ймовірно, буде навіть дешевше картоплі старого врожаю.

"Картопля молода вже з'явилася у продажу, а високий сезон очікуємо через тиждень-півтора. Ціна починається з 5 грн за кілограм", – розповідає Ярослав Альохін.

Старі овочі продовжують зростати в ціні

Овочі торішнього врожаю в цьому році вже теж удвічі дорожче, ніж були навесні 2020-го, і продовжують дорожчати. Так, за даними сайту "Мінфін", капуста за останній місяць подорожчала на півтори гривні. Оптова ціна на цей овоч в середньому 9 грн, хоча рік тому була 4,5 грн. Буряк теж виріс у ціні за місяць майже на гривню.

"У цей період уже закінчуються запаси овочів, які були зібрані восени, відповідно, зростає ціна на них", – каже Ярослав Альохін.

А от борошно, яке з минулої осені було одним з лідерів за зростанням цін, схоже, перестало дорожчати. За даними "Шувар.інфо", оптові ціни за останні пару тижнів знизилися на 50 копійок – з 15,5 до 15 грн/кг. За даними "Мінфіну", який відстежує ціни у супермаркеті, за останній місяць ціни у роздрібній мережі на борошно знизилися в середньому з 19,51 до 18,95 коп.

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Продовжують дорожчати цукор і рослинні олії. Так, соняшникова олія у роздірбному продажі за минулий місяць зросла в ціні в середньому на 3,65 грн за пляшку, цукор подорожчав на гривню за кіло. На думку експертів, істотного зниження цін на сільгосппродукцію, яку Україна експортує (мука, олія, цукор й ін.), можна очікувати в кращому випадку після збору нового врожаю, та й то не з 100%-ою гарантією.

Як і раніше ростуть ціни на яйця і м'ясо, що пов'язують, зокрема, з високими цінами на корми.

Відносно стабільні зараз ціни на крупи (хоча гречка потроху зростає в ціні) та молочні вироби. Яйця, що подорожчали перед Великоднем, поки залишаються дорогими, хоча у травні очікується певне зниження цін на цей продукт.

Що буде з цінами в магазинах після локдауну, дивіться у сюжеті: