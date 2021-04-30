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Чому все подорожчало? Три причини зростання цін на продукти

30 квітня, 09:19

Ксенія Капустинська , Олександр Панченко

На вартість їжі в Україні впливають і зовнішні фактори. Країна – великий експортер продовольства, а тому не може бути вільною від глобального впливу

В Україні продовжили зростати ціни на продукти – з початку року помітно подорожчав борщовий набір, соняшникова олія, курячі яйця. Експерти назвали сайту "Сьогодні" три основні причини зростання цін в Україні:

  1. Триваюче світове подорожчання продуктів.
  2. Сезонний фактор – йдеться про ранні овочах, коренеплоди та ягоди.
  3. Зниження обсягу пропозиції ряду товарів, перш за все, це м'ясо і морська риба.
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Що стосується світових цін, то вони підвищуються десятий місяць поспіль, за інформацією ФАО – продовольчої і сільськогосподарської організації ООН. А оскільки Україна є великим експортером продовольства на світовому ринку, то очевидно, що ціни всередині країни будуть прагнути до світових.

Сезонний фактор зростання цін в Україні посилився через пізню весну. Ціни на перші овочі нового врожаю поки високі. Наприклад, кіло свіжої редиски досі стоїть 45-50 гривень, а рік тому було дешевшим на 25-30%.

Пропозиція продуктів впала через зниження виробництва. Наприклад, курятини стало менше вперше за останні 20 років, поголів'я птиці знизилося на 20%. Головна причина – корми для курей подорожчали на 35%. У підсумку рік курячі ніжки подорожчали на 70%, а філе – на 12-15%, зросли ціни і на яйця. Ще гірша ситуація з яловичиною. Поголів'я великої рогатої худоби з 1991 року впало в 20 разів.

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Чому все подорожчало? Три причини зростання цін на продукти

Нагадаємо, раніше кореспонденти "Сьогодні" з'ясували, чи можна заощадити на великодній випічці. Результати експерименту – в нашому сюжеті:

Відео: Сьогодні
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