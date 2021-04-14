В Україні почали продавати ранні овочі. Ми перевірили ціни та кількість нітратів

Ціни на молоді овочі шокують українців – 55 гривень за кіло свіжої редиски та стільки ж за кабачки нового врожаю. Близько 50 гривень просять і за молоду картоплю. До того ж не ясно, чи безпечно купувати такі продукти – чи немає в них високого вмісту нітратів. За словами медиків, ТОП-3 найнебезпечніших молодих овочів – саме редис, кабачки і картопля. Новини "Сьогодні" вирішили їх перевірити і з'ясували – їсти можна, але не все.
Наш Георгій Маринов зробив контрольну закупку редису і молодої картоплі в супермаркеті, а кабачків на ринку. Ціни, до речі, приблизно однакові і в магазині, і "з рук". Овочі він перевірив на "хімію" спеціальним приладом. Результати виявилися такими: магазинні картопля і редис в нормі (до 250 мг нітратів), а ось у кабачків з ринку показник перевищений майже удвічі.
І справа тут, швидше за все, саме у місці покупки. На відміну від супермаркетів, на базарі документи про вміст шкідливих речовин перевіряють лише умовно.
А медики попереджають – без спеціальної обробки овочі з нітратами можуть бути дуже небезпечними.
"Це порушення роботи шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи. Це дійсно токсичні ураження", – говорить терапевтка Мар'яна Селюк.
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Щоб уберегти здоров'я, лікарі радять утримуватися від покупки домашніх овочів нового врожаю ще як мінімум кілька тижнів.
Нагадаємо, також в Україні злетіли ціни на основні продукти. Наприклад, соняшникову олію продають вже по 60 гривень за літр.
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