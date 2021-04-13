Соняшникова олія по 60 гривень і "золоті" яйця: в Україні злетіли ціни на основні продукти

Покупцям доводиться замінювати звичну їжу на більш дешеву. Що буде з цінами далі, розповіли експерти

Соняшникова олія по всьому світу подорожчало до максимуму за 10 років. Україна – головний виробник цього продукту, але зростання цін не оминуло й наші магазини. Літр олії продають вже по 60 гривень. Крім того, подорожчали яйця (майже вдвічі за два місяці), м'ясо, молоко, борошно і цукор. Тобто всі найважливіші продукти, повідомляють новини "Сьогодні".

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У магазинах покупці скаржаться, що від дорогих яєць доводиться відмовлятися. А замість соняшникової олії люди беруть свинячий жир на ринку.

Причин подорожчання кілька, кажуть фахівці. Наприклад, соняшникова олія злетіла в ціні через неврожай.

"Україна забезпечує половину світового експорту олії. Отже, неврожай в Україні сам по собі спровокував зростання цін", – пояснив економіст Борис Кушнірук.

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Неврожай позначився і на вартості інших продуктів. Крім того, вплинула коронакриза. Ці чинники характерні для всього світу. Але в Україні є і свої власні – наприклад, підвищення мінімальної зарплати та тарифів. Фермерам вже довелося підвищити розцінки, але вони все ще запевняють, що працюють у збиток:

"Собівартість виробництва огірків зросла на 33% порівняно з минулим роком", – навів приклад фермер Володимир Метельський.

Відео: Сьогодні

Що буде з цінами далі?

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На деякі продукти ціни зростати вже не будуть, вважають експерти. Так, яйця традиційно подешевшають після Великодня, а вартість овочів і фруктів впаде влітку майже вдвічі.

А ось цінники на масло, борошно і м'ясо залишаться на високому рівні. Ця продукція може подешевшати тільки після того, як зберуть новий урожай зернових. Він, до речі, як очікується, буде не рекордним, але хорошим – 75,1 млн т. Це на 14,6% вище показників 2020 року.

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