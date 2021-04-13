Українці переплачують за продукти? Ми порівняли ціни на їжу в Україні та інших країнах

В експериментальну споживчу корзинку увійшли продукти, які часто купують і в Україні, і за кордоном

Продукти в Україні знову подорожчали. Цим наших співвітчизників уже не здивувати. Зате багато хто дивується, коли за кордоном їжа виявляється дешевшою, ніж удома. Новини "Сьогодні" вирішили розібратися, чи не міф це, і порівняли ціни на популярні продукти в Україні, Іспанії, Польщі, Бельгії та США.

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У продуктовий кошик увійшли 10 курячих яєць, літр молока, літр соняшникової олії, по кілограму картоплі, курячого філе і бананів. Виявилося, в Україні цей набір все-таки найдешевший. Але різниця з Польщею – всього 7 гривень. А зарплати у сусідів в 2,5 рази вищі за українські!

Але все ж багато продуктів за кордоном дійсно дешевші, та й ціни на них не скачуть як скажені. Ось що вийде, якщо окремо проаналізувати деякі складові нашого продуктового кошика.

Банани

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Є думка, що кілограм бананів має коштувати долар. Але, наприклад, в США ціна залежить від місця продажу – в кожному штаті свої податки. Найдешевше – в Мережі. На одному з американських сайтів продають банани по 15,35 грн (в еквіваленті).

В Україні за кіло бананів зараз потрібно викласти 32 грн, в Польщі – 17,7 грн, Бельгії – 62,7, Іспанії – 33,2 грн. Чому у нас дорого, пояснив заступник міністра розвитку економіки Тарас Висоцький:

"Адміністративні збори більші... Транспортні витрати на чисто імпортний продукт в Україні досить високі, і вони більші, ніж в Європейському Союзі".

Молоко

Молока в Україні щорічно стає все менше – скорочується поголів'я корів. А чим менше продукту, тим вища його вартість. Дійшло до абсурду: минулого року ми імпортували сировину з Польщі.

Зараз за молоко в нашій країні просять в середньому по 26 грн/л. А в Польщі – 16,05 грн. Така різниця – прямий наслідок держдопомоги, яку отримують польські фермери, пояснює радник президента асоціації УКАБ Володимир Лапа. Субсидії складають по 250 євро на один гектар. І так по всьому Євросоюзу.

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Нам до таких показників ще далеко.

"Немає можливості платити такі дотації. Але фокусно буде вводитися масштабна програма підтримки виробництва молока. Для мікробізнесу 5000 гривень прямої дотації на гектар і 5000 гривень на одну корову", – розповів Тарас Висоцький.

А до того як ця програма запрацює, купувати молочку, на жаль, буде вигідніше у наших західних сусідів.

Картопля

Українці – треті в світі за споживанням картоплі. Вирощуємо теж багато – в минулому році зібрали понад 20 млн тонн. Але ось ціна на картоплю все одно не радує – від 10 до 20 гривень за кілограм.

У сусідній Польщі середня ціна – 12-18 гривень. Але нерідко влаштовують розпродажі. Наприклад, недавно одна з великих торгових мереж пропонувала картоплю по 4,25 грн/кг, за умови, що купуєте 5 кіло. Та й з мінімальною зарплатою в 2,5 рази вище за українську поляки можуть купити значно більше картоплі.

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Крім того, поляки не відчувають різниці між літньою і зимовою ціною на картоплю. Головна причина – хороші умови для зберігання врожаю. В Україні, навпаки, зберігання – одна з ключових проблем.

"Весняна ціна – це традиційна проблема, тому що картофелехранилищ не так багато, а ціна восени, як правило, провалюється. Якщо на цивілізованих ринках різниця між весняної та осінньої ціною – 20-30% відсотків, то в Україні вона може досягати 100%" , – констатує Володимир Лапа.

Нагадаємо, раніше в продовольчої організації ООН (ФАО) заявили, що Україна опинилася в списку країн з найнижчими цінами на продукти.

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